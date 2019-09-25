Кристина Ливинцова: «Я как будто многодетная мать, у меня 24 ребенка»

Кристина вспоминает, в первый день она боялась выходить на работу, был страх, что не получится, что такое ответственное дело не для нее. Но благо, отмечает девушка, ей попалась достойная наставница.

«Человек-позитив, невероятная женщина со стажем. Расположила меня к детям и к профессии в целом. Понимаю, что благодаря ей, я до сих здесь работаю. Трудности первое время делились на двоих, она показывала, как разрешать проблемы, которые возникают при разных ситуациях», - пояснила девушка.

Кристина считает, чтобы найти подход к детям, нужно с ними быть на равных.

«Надо думать как ребенок и общаться как взрослый ребенок, чтобы они чувствовали близость. При воспитании я не забываю, что в данный момент они проводят больше всего времени со мной, поэтому мне нужно всегда их располагать к себе и давать понять, что я на их стороне, быть для них как мама. Любить и жалеть нужно как своих. Сделать замечание и тут же найти слова похвалы, чтобы ребенок не подумал, что он плохой. Всегда стараюсь найти хорошее в любой ситуации», - поделилась Кристина.

По ее словам, на работе не раз бывали ситуации, которые подтверждали, что она находится на своем месте не зря.

«Однажды у меня в группе был сложный ребенок, он боялся, когда его обнимают. Мальчик вообще этого не знал, для него это было странно и дико, хотя по возрасту был старший, его группа уже выпускалась. Он был обделен должным вниманием, которое необходимо в его детстве. И когда мы разговаривали с его бабушкой, она что-то сказала за маму, а он говорит «я маму не люблю, я ее люблю» и показывает пальцем на меня. Мне, конечно, стало неудобно, но я поняла, что для ребенка важно само отношение. И я ему должна дать то, что не хватает. И так с каждым. Неважно, что у него дома, ему главное, как к нему относятся здесь. Это то, что заставляет задуматься, почему я работаю в детском саду», - рассказала Кристина.

Свою профессию она любит именно из-за детей, для нее они стимул изучать и пробовать что-то новое.

Самое главное в воспитателе, по мнению девушки, равное чувство справедливости ко всем малышам.