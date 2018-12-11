Кровавые кадры показали ученикам динской школы

В редакцию РВС прислали ссылку на публикацию в Инстаграме в одной из краевых информационных групп. В ролике фигурировала школа № 4 станицы Динской.

«Приехал забирать дочь из школы, первый класс. В холле висит телевизор, транслируют моменты из Чечни. Охрана смотрит. И дети» - с такой подписью опубликовано видео, снятое родителем. На экране — окровавленный труп, который готовят к транспортировке, военные и — школьники, которые смотрят на это.

«Что же творится в нашей школе!», - написали нам динчане.

За ответом на этот вопрос журналист обратился к директору школы № 4 Людмиле Черновой.

Людмила Васильевна о данном происшествии узнала именно от нас и сразу же начала разбираться в ситуации. Оказалось, что данное видео скачано техническим специалистом школы с сайта Главного управления МЧС по Краснодарскому краю. Там берутся ролики для демонстрации на классных часах и родительских собраниях на тему безопасности и патриотики.

- Сегодня, 11 декабря, отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана, - рассказала Людмила Васильевна, - ученики школы участвовали в митинге на мемориале. Техническому специалисту было дано задание скачать ролик на эту тему, чтобы его демонстрировать на информационном стенде в холле. Это — обычная практика. Но я согласна, есть кадры в этом ролике не для детей. Мы не проконтролировали, что именно на том видео, которое мы скачали, каков возрастной ценз для просмотра. Это должен был сделать наш технический специалист. Сейчас он пишет объяснительную, почему он этого не сделал. Мы готовим приказ о его наказании. Приносим извинения родителям учеников.Дин