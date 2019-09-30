Крупнейшая на юге кондитерская фабрика открылась на Кубани

Крупнейшая на юге кондитерская фабрика открылась на Кубани

Крупнейшая на юге кондитерская фабрика открылась на Кубани

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5 часов назад Вениамин КондратьевГазета РВСГубернатор Краснодарского краяДенис МантуровКондитер КубаниКраснодарский крайМинистр промышленности и торговли РоссииНовостиОткрытие кондитерского предприятия

Сегодня, 30 сентября, в рамках рабочей поездки, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил индустриальный парк "Краснодар", где принял участие в открытии крупнейшего на юге страны кондитерского предприятия - "Кондитера Кубани".

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Среди почетных гостей присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент, гениральный директор "Магнита" Ян Дюнниг, а также член Совета директоров "Магнита" Александр Винокуров.

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«Мы рассчитываем, что новый комплекс будет обеспечивать не только Краснодарский край и Россию. Рассчитываем, что объем производства позволит отгружать на экспорт», — отметил Денис Мантуров на церемонии открытия.

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«Индустриальные парки региона начинают наполняться резидентами, сегодняшнее открытие яркий тому пример. Важно, что новое предприятие будет использовать в качестве сырья экологически чистую кубанскую сельхозпродукцию. И в магазинах по всей стране покупатели смогут оценить качество продукции с именем Кубани», — подчеркнул губернатор Краснодарского края во время своего выступления на мероприятии.

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«Собственные фабрики дают нам возможность полностью контролировать всю цепочку «от поля до полки» и гарантировать нашим покупателям высокое качество. «Кондитер Кубани» заметно укрепит позиции нашей продукции в ассортименте кондитерских изделий магазинов «Магнит», — сказал президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

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"Кондитер Кубани" стал вторым после "Кубанского комбината хлебопродуктов" (открылся в декабре 2018 года) резидентом Индустриального парка "Краснодар". На этом предприятии планируется выпускать около 55 тысяч тон продукции в год.

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Здесь установлено пять линий, на которых выпускаются шоколадные батончики и конфеты, леденцы, желейные и помадные конфеты, мармелад и трюфели. В производстве используется преимущественно российское сырье. 20 видов продукции выпускает "Кондитер Кубани". Работают на предприятии около 400 человек.

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Территориально Индустриальный парк "Краснодар" находится между станицей Васюринской и селом Первореченским - в поселке Дорожный. Его площадь составляет 236 га.

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В ходе визита почетные гости также посетили "Кубанский комбинат хлебопродуктов", где продегустировали баранки прямо с конвейера, и грибной комплекс, который находится неподалеку. На втором предприятии чиновникам показали процесс выращивания грибов из мицелия.

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