"Крыша держится на честном слове". Пожар у динчан. Нужна помощь

В ночь с 13 на 14 декабря на дачах «Труд» на улице Веселой вспыхнул дом.

Об этом нам сообщили наши подписчики в инстаграме. Местные жители организовали сбор помощи.

Журналист «РВС» связалась с хозяйкой дома Ириной. Она очень переживала и была в растерянности.

Первое, что сделала женщина, — выразила благодарность пожарным, которые сработали «действительно профессионально», и всем людям, которые отозвались на их беду.

Она сообщила, что никто из ее родных не пострадал.

Ирина в подробностях рассказала о той страшной ночи. В доме живут она и ее сын с семьей: с женой и ребенком.

Около двух часов ночи хозяйка проснулась от сильного запаха гари. Ее комната находится на первом этаже. Поднявшись на второй, она увидела, что под потолком искрится проводка и стремительно разносится пламя. Женщина сразу же отключила электричество.





На верхнем этаже находится комната внучки. К счастью, в ту ночь дома были только она и сын. Девочка ночевала у другой бабушки.

Пока жильцы собирали документы и все самое необходимое, соседи тем временем уже вызвали пожарных. Они установили, что причина возгорания — короткое замыкание.