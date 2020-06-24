Кто и как может получить 10 тысяч рублей на ребенка в июле этого года?

Президент Владимир Путин объявил о новом виде государственной поддержки для семей с детьми от рождения до 16 лет. Им будет назначена дополнительная единовременная выплата в размере 10000 рублей на каждого ребенка.

Право на выплату имеют семьи с детьми, рожденными с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Это новый вид выплат, который будет назначаться в дополнение к ежемесячной выплате до 3 лет и единовременной с 3 до 16 лет.

Как получить выплату?

Если вы уже оформляли выплаты на детей до 3 лет или с 3 до 16 лет, больше ничего делать не нужно. Выплата будет назначаться на основании ранее поданных заявлений.

Подавать еще одно заявление не требуется. Отдельной услуги на портале госуслуг для этого не предусмотрено. Выплату назначат автоматически и перечислят тому же заявителю и по тем же банковским реквизитам. У ПФР есть для этого вся информация.

Если ранее вы не обращались за выплатами, хотя они вам положены с учетом возраста ребенка, подайте заявление в обычном порядке:

на ежемесячную выплату до 3 лет;

на единовременную выплату с 3 до 16 лет.

Новая выплата тоже будет назначена на основании этих заявлений.⠀

Когда поступят деньги?

Перечисление новой выплаты начнется с 1 июля 2020 года. Выплата положена на каждого ребенка до 16 лет. Если их двое, выплата составит 20000 рублей, если трое – 30000 рублей.