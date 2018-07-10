Кто может стать главой Динского сельского поселения?

В апреле 2018 года Юрий Шиян досрочно покинул пост главы Динского сельского поселения по собственному желанию. В данный момент его обязанности исполняет Виталий Литвинов. Но место главы поселения остается вакантным. Скорее всего, уже в августе-сентябре мы узнаем, кто возьмет бразды правления на последующие 5 лет. Изберут главу депутаты Совета Динского сельского поселения.

Если считаете, что именно вам под силу сделать Динское поселение лучше, то еще есть время подать свою кандидатуру. Главное – соответствовать всем критериям, которые собраны и описаны в нашем материале.

Участники конкурса

Участник конкурса может быть выдвинут: путем самовыдвижения, общественным объединением, собранием граждан по месту работы или жительства, губернатором Краснодарского края. Гражданин может участвовать в конкурсе, если в указанные сроки предоставит весь перечень документов.

Какие документы необходимо предоставить?

В комиссию подается заявление об участии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, паспортных данных, сведений о гражданстве, профессиональном образовании (при наличии), основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей. Также указывается наличие деятельности, несовместимой, согласно уставу Динского сельского поселения Динского района, со статусом главы Динского сельского поселения и обязательством в случае назначения на должность прекратить указанную деятельность.

Участник конкурса вправе в заявлении сообщить о своей принадлежности к какому-либо общественному объединению и о своем статусе в нем.

С заявлением предоставляются:

документ о выдвижении участника конкурса (за исключением самовыдвижения);

предложение губернатора;

выписка из протокола конференции собрания общественного объединения или граждан.

паспорт РФ или иной документ, заменяющий паспорт гражданина, его копия;

автобиография в свободной форме;

анкета по форме, утвержденной распоряжением правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р;

медицинская справка по форме 086-У;

заверенная кадровой службой по месту работы участника конкурса копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании (при наличии), и копия;

свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства и его копия;

документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу – и их копии;

справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера участника конкурса, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;

согласие участника конкурса на обработку его персональных данных;

справка о наличии (отсутствии) судимости или (и) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

в случае если участник конкурса указывает при подаче документов дополнительные сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и т. д.), он обязан одновременно с подачей указанных выше документов предоставить документы, подтверждающие указанные сведения, а также их копии.

Порядок проведения конкурса

Конкурс будет проводиться в два этапа, на первом из которых комиссия оценит полноту, своевременность и достоверность предоставления документов. При этом участникам не нужно лично присутствовать в этом туре. Комиссия решит, кто получит допуск в следующий этап, а кто «сойдет с дистанции».

Второй тур проходит в форме индивидуального собеседования. Комиссия оценивает в том числе профессиональные и личностные качества кандидатов.

Участники проходят собеседование по одному, согласно очереди, в соответствии с номером в журнале регистрации заявлений. В случае неявки это приравнивается к снятию данной кандидатуры с конкурса.

По окончании собеседования каждый из членов конкурсной комиссии оценивает участников путем балльной оценки (от 0 до 10).

По результатам подсчета баллов комиссия принимает решение о регистрации кандидатов и представлении в Совет Динского сельского поселения. Участников, которые набрали наибольшее количество баллов, должно быть не менее двух.

Далее представительный орган избирает из числа кандидатов главу Динского сельского поселения.

Состав комиссии

В состав комиссии по отбору кандидатов на должность войдут 8 человек: четверо из них – депутаты Динского сельского поселения (Наталия Ющенко, Людмила Жихарева, Нина Сатарова, Владимир Герук), еще четверых назначит глава муниципального образования Динской район Сергей Пономарев.

Справка

Дата и время проведения конкурса – 8 августа 2018 года, 10 часов.

Место проведения – ст. Динская, ул. Красная, 57, каб. № 7.

Прием документов – до 31 июля 2018 года (время приема: понедельник – четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Место приема – ст. Динская, ул. Красная, 57, каб. № 8.