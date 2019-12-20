Кто опозорил честь погибших героев?

Резонансный случай, порочащий честь и достоинство погибших динчан в годы афганских и чеченских войн, произошел в Динской.

19 декабря в редакцию обратился мужчина, который рассказал, что нашел на мусорке портреты погибших при исполнении служебных обязанностей в Афганистане и Чечне. Его, как любого человека с совестью, возмутил подобный факт. Поэтому он и принес портреты в «РВС». Изначально предполагалось, что портреты связаны с митингом, посвященным памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне. Проходил он 11 декабря. Портреты участников той войны школа брала у молодежного комитета на время проведения мероприятия. Журналист обратился в отдел молодежи, однако выяснилось, что все портреты после митинга были собраны обратно и сейчас находятся в музее, где и должны быть всегда. Фотографии портретов в музее прислали в редакцию, и они совпадают с теми портретами, которые были у школьников на митинге. Отдел молодежи оказал активную помощь в расследовании того, в каком учреждении или на каком стенде могли находиться фотографии погибших при исполнении служебных обязанностей. Было сделано несколько обращений в различные учреждения: полиция, военкомат, вечерняя школа, культурно-досуговый центр. В последнем журналисту удалось пообщаться с бывшим начальником отдела культуры, который пояснил, что такие фотографии в учреждении не хранились и для различных приуроченных к военным событиям мероприятий используются фото в электронном формате для показа слайдов и презентаций.



Председатель комитета Вера Чепикова осмотрела портреты погибших. Оказалось, что их должно было быть 24, но в редакцию с мусорки принесли только 22. Ко всему прочему выяснилось, что подобных портретов раньше она не видела. Раньше фотографии погибших при исполнении служебных обязанностей в горячих точках располагались на стенде возле ЦВР. После они были перенесены на аллею Памяти, а оттуда в последующем в музей. Они и сейчас там находятся, и именно их позаимствовал отдел молодежи на митинг 11 декабря. Но откуда взялись портреты, которые выбросили в мусорные баки, неизвестно. Не узнал портреты и руководитель Динского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и локальных войн Иван Щеглов, который также лично прибыл в редакцию, чтобы опознать их. В итоге Иван Щеглов забрал портреты, чтобы позже раздать всем родственникам героев. Примечательно, что мусорные баки, где были обнаружены портреты, находятся на заднем дворе здания универмага – частной, по сути, территории. Заезд на задний двор находится с улицы Луначарского. Баки расположены рядом с выездом со двора. Журналист посетил данное место, и при визуальном осмотре оказалось, что в баке лежит еще один портрет – небрежно сложенный и без основания. Теперь их 23.



Журналист пообщался с администратором универмага, которая пояснила, что в эти баки регулярно скидывают мусор жители близлежащих домов, из-за чего периодически возникают конфликты и охранник территории выпроваживает людей со двора. К тому же, по словам администратора, в здании универмага нет помещений, где могли бы располагаться или храниться портреты.



Сами портреты довольно старые. Некоторые фотографии будто выгорели на солнце, где-то облезла краска, стерлись буквы в фамилиях и званиях. Видно, что портретам не меньше десяти лет. Каждый на обратной стороне пронумерован карандашом или маркером.



Сейчас портреты переданы в надежные руки, в скором времени их отдадут родственникам. Выяснить виновного в подобном наплевательском отношении к памяти героев пока не удалось, но «РВС» будет следить за развитием событий.