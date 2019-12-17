Кто решает дальнейшую судьбу старой плитки на Красной?

Многие динчане начали присылать вопросы о дальнейшей судьбе демонтируемой плитки с улицы Красной в райцентре. Люди замечают ее в различных местах по всей Динской. «Неужели плитку воруют? Почему упаковки с ней находятся возле частных домовладений?» - интересуются местные жители.

С этим вопросом журналист обратилась к властям. Как пояснили в администрации, при изучении документов было выяснено: в локально-сметном расчете по ремонту объекта «Автомобильная дорога ст. Динская — ст. Васюринская, км 2+841 — км 5+613 в Динском районе» прописано, что возврат цементно-бетонной плитки осуществляется подрядной организации взамен устанавливаемой. В последующем именно это предприятие решает, что дальше с ней делать. Они отвечают за ее демонтаж, хранение, перевозку и реализацию.

Если сказать по-простому, то именно подрядчик решает, что в дальнейшем делать со старой плиткой — кому ее продавать, где хранить и т. д.