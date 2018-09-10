Кто стал главой Нововеличковского сельского поселения?

Вчера, 9 сентября 2018 года прошли досрочные выборы главы Нововеличковского сельского поселения.

По последней информации в них приняло участие 67,68% избирателей. Согласно итоговому протоколу ТИК Динская, число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, осталось прежним – 9451. Правом проголосовать досрочно воспользовалось 79 избирателей. Вне помещения для голосования проголосовало 703 избирателя. Действительными бюллетенями признано 6313, недействительными – 83.

Избиратели распределили свои голоса таким образом:

Кова Галина («Единая Россия») – 5790 голосов (91,72%);

Ткаченко Юрий (самовыдвижение) – 134 голоса (2,12%);

Шевцов Денис (ЛДПР) – 324 голоса (5,13%);

Язев Валерий (самовыдвижение) – 65 голосов (1,03%).

Галина Кова становится главой Нововеличковского сельского поселения, набрав наибольшее количество голосов.