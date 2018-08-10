Кто станет новым главой Нововеличковского сельского поселения?
В единый день голосования, 9 сентября 2018 года, пройдут досрочные выборы главы Нововеличковского сельского поселения. Изберут его местные жители.
На должность главы претендуют 4 кандидата:
Галина Кова, 1977 года рождения, работает в администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района в должности заместителя главы администрации, временно исполняющая обязанности главы. Выдвинута избирательным объединением «Динское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Юрий Ткаченко, 1966 года рождения, работает в ООО «Русь-Юг» в должности главного специалиста по административно-хозяйственной деятельности, самовыдвиженец.
Денис Шевцов, 1981 года рождения, временно не работает, выдвинут избирательным объединением «Краснодарское региональное отделение политической партии ЛДПР».
Валерий Язев, 1977 года рождения, пенсионер, самовыдвиженец.
Всего будут 7 избирательных участков на территории Нововеличковского сельского поселения.
Для тех, кто не сможет по уважительной причине проголосовать 9 сентября 2018 года, предоставлена возможность сделать это раньше.
Гражданину нужно подать в соответствующую участковую избирательную комиссию заявление, в котором указать причину досрочного голосования. Также там должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.
Член соответствующей участковой избирательной комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время его досрочного голосования. Документ приобщается к списку избирателей.
Досрочное голосование проводится в помещении участковой избирательной комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования (с 29 августа по 8 сентября) по следующему графику: рабочие дни – с 16.00 до 20.00, выходные дни – с 10.00 до 14.00, 8 сентября – с 10.00 до 16.00.
Комментарии
А почему нормальных самовыдвиженцев нет? Потому что бояться власть отдать нормальным людям. Где Егоров?
А где информация по конкурсу в Двинской, или это тайна покрытая мраком?