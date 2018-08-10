Кто станет новым главой Нововеличковского сельского поселения?

В единый день голосования, 9 сентября 2018 года, пройдут досрочные выборы главы Нововеличковского сельского поселения. Изберут его местные жители.

На должность главы претендуют 4 кандидата:

Галина Кова , 1977 года рождения, работает в администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района в должности заместителя главы администрации, временно исполняющая обязанности главы. Выдвинута избирательным объединением «Динское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Юрий Ткаченко , 1966 года рождения, работает в ООО «Русь-Юг» в должности главного специалиста по административно-хозяйственной деятельности, самовыдвиженец.

Денис Шевцов , 1981 года рождения, временно не работает, выдвинут избирательным объединением «Краснодарское региональное отделение политической партии ЛДПР».

Валерий Язев, 1977 года рождения, пенсионер, самовыдвиженец.

Всего будут 7 избирательных участков на территории Нововеличковского сельского поселения.

Для тех, кто не сможет по уважительной причине проголосовать 9 сентября 2018 года, предоставлена возможность сделать это раньше.

Гражданину нужно подать в соответствующую участковую избирательную комиссию заявление, в котором указать причину досрочного голосования. Также там должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.

Член соответствующей участковой избирательной комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время его досрочного голосования. Документ приобщается к списку избирателей.

Досрочное голосование проводится в помещении участковой избирательной комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования (с 29 августа по 8 сентября) по следующему графику: рабочие дни – с 16.00 до 20.00, выходные дни – с 10.00 до 14.00, 8 сентября – с 10.00 до 16.00.