Кто такие «Пересвет» и что они делают для Пластуновской?

В станице Пластуновской в апреле 2017 года активистами-станичниками была создана неформальная организация «Пересвет».

Как рассказал журналисту «РВС» руководитель и основатель Андрей Барилко, все началось с того, что неравнодушные жители начали обсуждать, чего не хватает в станице, что нужно сделать. Затем разговоры переросли в действия.

Организация названа в честь Александра Пересвета, легендарного воина-монаха, участника Куликовской битвы, причисленного Русской православной церковью к лику святых.

Целью и направлением является пропаганда здорового образа жизни, нравственного воспитания молодежи, сохранение культуры и традиций, знания истории родной станицы, поддержание экологии, развитие социально важных тем.

Сейчас в организации состоят около 100 человек, самых активных из них – 20. В случае необходимости жители станицы тоже подключаются к помощи.

Изначально провели спортивное мероприятие, на которое пригласили 8-кратного чемпиона России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева, одного из самых сильных людей планеты. Он провел мастер-класс для пластуновцев по становой тяге и зрелищное состязание.

Также «Пересвет» принимает участие в организации соревнований по воркауту, уличной гимнастике. Они интересны не только участникам, но и зрителям, которых каждый раз большое количество.

«Мы приглашаем в качестве почетных гостей ветеранов спорта. Ведь среди станичников есть и чемпионы СССР и России, и мастера спорта международного класса. Важно, чтобы подрастающее поколение знало, с кем рядом живет, и равнялось на лучших», – подчеркнул основатель «Пересвета».

Своими силами и при поддержке депутата ЗСК Сергея Орлова сделали ремонт в спортзале, который находится в ДК. Теперь в нем молодежь занимается тайским боксом. В холодное время года там проходят тренировки по уличной гимнастике.

«Мы сотрудничаем и с казачеством, и со спортивными организациями, и с предпринимателями, и с администрацией», – рассказывает Андрей Барилко.

Летом в парке станицы Пластуновской «Пересвет» бесплатно транслировали фильмы. Каждый желающий мог устроить для себя кино-уикэнд.

Кроме того, уже второй год подряд проводится благотворительный новогодний бал для семей с трудным материальным положением и инвалидов.

Вместе с футболистами, казачеством и активистами восстанавливали футбольное поле, на котором тренируется ФК «Звезда». На нем уже успели пройти матчи районного турнира.

Для занятий спортом участники организации отремонтировали турники.

Кроме того, пересветовцы даже опасных преступников ловят! Когда в Пластуновской произошло убийство и на подозреваемого поступила ориентировка, было организовано патрулирование станицы. И в один из вечеров активист вместе с супругой и участковым задержали виновного.

Пересветовцы заботятся об окружающей среде. Так, например, с помощью Анатолия Вержиковского в Пластуновской появились пункты сбора батареек для утилизации. Несколько из них находятся в школе № 5 и в магазине «Сельпо». Как рассказал активист, дети и родители активно откликнулись на призыв о сборе опасных отходов. Люди начали задумываться о том, что очень важно беречь природу.

Часто проводят субботники, на которые приглашают всех желающих. Очищают берега рек, территорию станицы.

«Мы сами живем здесь. Наши дети ходят в местные школы. Можно сидеть и долго ждать, пока что-то изменится. Но если мы в силах что-то сделать, то делаем это. Каждый по возможности выделяет деньги на общественные цели, находит время оказать помощь своими руками», – пояснил руководитель «Пересвета».

Как рассказала журналисту активистка Оксана Цыганская, семьи участников организации только поддерживают, ведь они видят результаты. Дети с удовольствием занимаются спортом. Родители тоже поощряют молодых пересветовцев, ведь понимают, что все это делается на благо.

В целом «Пересвет» занимается различными проектами, которые направлены на благоустройство станицы, развитие спорта среди молодежи, экологической тематикой.