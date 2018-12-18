Кто такой Евгений Пергун и чем он запомнился Кореновску

В Кореновске освобожден от должности главы города Евгений Пергун. Во время внеочередной сессии депутаты совета Кореновского городского поселения единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы поселения. С 19 декабря Евгений Пергун будет исполнять обязанности главы Динского района. Эту информацию он подтвердил в телефонном разговоре с журналистом «РВС».

Кто же такой Евгений Пергун и что он сделал для Кореновска?

В 2012-м году он был выбран мером города. Его программой на выборах стало масштабное благоустройство города. Все планы были изложены в проекте Кореновск – город будущего». Все, что было запланировано, удалось реализовать.

Это капитальная реконструкция городского парка, капитальная реконструкция стадиона в микрорайоне сахзавода. Причем в городе уже был реконструирован центральный городской стадион, так что теперь там две полноценные спортивные арены. В этом же микрорайоне благоустроена парковая зона – роща Треугольная.

Единственный муниципальный пляж в степной зоне - в Кореновске. Пляжную зону полностью подготовили для того, чтобы можно было безопасно купаться и отдыхать у воды.

Капитально реконструирован кинотеатр «Октябрь» с установкой 3D оборудования. Кинотеатр остался в подчинении поселения и приносит деньги в бюджет.

В городе в разы увеличилось количество освещенных улиц. Капитально реконструированы два моста через реку. Реконструирован въезд в город со стороны М4 с обустройством пешеходных дорожек и дренажной канавы.

За то время, что у руля Кореновска стоял Евгений Пергун, в городе построены Ледовый дворец и второй бассейн – при школе № 18.

Каждую пятницу сотрудники администрации проводят санитарный день – убирают город от мусора. Кстати, что касается утилизации мусора, этот вопрос держится на особом контроле. По городу расставлены около десятка бесплатных бункеров для сбора крупногабаритного мусора, не допускается образование стихийных свалок.

Для того, чтобы включить жителей в процесс наведения порядка и благоустройства уже несколько лет проводится конкурс на лучшую придомовую территорию. Жителям, рядом с чьими дворами клумбы и палисадники, регулярно вручаются подарки и благодарственные письма.

На вторые выборы Евгений Пергун пошел с программой «Город-Сад». По ней уже благоустроена парковая зона рядом с микрорайоном «Радужный». В парке построен скейт-площадка. Детская площадка, ландшафтные фигуры и тд.

Как удалось узнать «РВС», на момент публикации Евгений Пергун еще не был представлен чиновникам районной администрации.

В Кореновске новость об уходе главы восприняли с тяжелым сердцем, так как беспокоятся, что столь масштабное благоустройство города теперь останется позади.

Согласно декларации за 2017 год, Пергун заработал 897 тысяч рублей. В его собственности два земельных участка по 6 и 10 соток и два жилых дома. Его жена имеет в собственности четыре земельных участка. В семье растут два шестилетних сына. В этом году Евгений стал многодетным отцом: жена подарила ему дочь.