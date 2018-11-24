Кто живодер: бросивший животное или спасший его?

Кто живодер: бросивший животное или спасший его?

Кто живодер: бросивший животное или спасший его?

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5 часов назад Бездомные животныеБрошенные животныеДинскаяДинской районПриют для животныхПроблема

Публикация статьи по жалобе жителей Динской о том, что в станице есть живодерка, издевающаяся над животными на сайте «РВС» и в сокращенном виде в наших соцсетях,  вызвала  бурное обсуждение среди читателей.  

Мнения разделились. Часть людей написали о том, что тоже слышали о подобном и возмущены происходящим. Другие вспомнили, как сами прибегали к услугам Ирины (имя изменено – прим. редакции) и остались довольны.  «Мы привозили ей щенков, оставили корм. Мне не жалко, зато я знаю,  что  щенки не выброшены, знаю, что им нашли добрые руки, сами бы мы с  этим не справились». Третьи рассуждали логически: «Вы подумали, как это -   засунуть собачью голову в банку? Это же просто невозможно. Да и продавать мясо собачье – сколько там  мяса в собаке, сколько их нужно убить и разделать, чтобы получить хотя бы  один килограмм? Бред все это».  Говорили комментирующие и о том, что никто почему-то не судит тех, кто выбрасывает своих животных на произвол судьбу, а набросились на женщину, которая спасает их.  Но все же основная масса комментирующих просто благодарили Ирину и возмущались тем, откуда у этой женщины взялись недоброжелатели, ведь  ее главное дело – спасать и пристраивать животных.

С журналистом, писавшим статью, встретилась близкая подруга Ирины.  Женщина рассказала, что это такое помогать животным, чего это стоит и какова обратная сторона этого дела.

«Слухи об Ирине давно курсируют, но они не имеют под собой никакого основания. Ирина всю свою жизнь посвятила помощи животным, помогла многим людям, у кого заболели коты или собаки. И все это не ради денег, а от души».

- Началось все это очень давно, еще в конце 90-х. Ей стали приносить животных, чтобы она их пристроила. Сначала знакомые, потом люди потихоньку узнавали и стали к ней обращаться.  Это были не только кошки и собаки, но и крысы, кролики – самая разная живность, которая стала не нужна своим хозяевам. Она никогда не могла пройти мимо, если видела брошенное животное. Приносила с мусорки котят, которых выкинули еще слепыми, умирать, выхаживала их, находила добрые руки.

Чтобы пристроить их, стала  выносить на рынок.  Возле входа в рынок сидела и не важно, жара или холод –  ждала тех, кто захочет забрать питомцев.    Их разбирали, тут же приносили других. Была символическая такса – 10 рублей, если породистые котята – чуть дороже. Кому-то просто отдавала, говорила:  есть чем отблагодарить – спасибо, нет, ну и ладно. Деньги уходили на питание остальных животных, на лекарства для них.  

Позже, чтобы находить добрые руки, Ирина стала давать объявления в «РВС»: была такая акция – подпишись на газету и можешь бесплатно размещать объявления.  Стало необязательно стоять на рынке. Люди звонили, приезжали, когда им удобно, выбирали щенков или котиков и также привозили.

  Вот говорят – нужно отчитываться в соцсетях, показывать там свою жизнь, свою деятельность. Но она пенсионерка. У не нет этих соцсетей. Вотсапп только.  Неужели без Инстаграма нельзя доверять человеку?

Но ведь приносят не всегда здоровых, но и больных. Ладно еще приносят, но и подкидывают. На забор в мешке повесят – и хоть бы что. Была такая ситуация, когда в январе Ирина попала в больницу. Холодно, зима настоящая. Я приехала к ней домой за вещами, а под калиткой  коробка  с  месячными щенками. Они просто бы замерзли, если бы я их не увидела, но разве хозяева об этом подумали? Привезли, подбросили, и сняли с себя всю ответственность, а Ирина всю душу вкладывала в них, переживала.

Тогда троих пристроили, одну она оставила себе.

Как-то детвора принесла ей собачку.  И она попала  под машину, колесами ей переехало лапу.  В рану попала грязь, она стала гнить. Нужна была операция, но это же стоит денег. Тогда Ирина  стала собирать деньги – кто сколько сможет.  Собрала! Собаку прооперировали, но, к сожалению, спасти лапу не удалось.  Так она и осталась жить у Ирины, а потом ее забрали – даже такую, трехлапую.

Подкинули как-то взрослую кошку с выдранными когтями. Чтобы не царапалась, видимо. Да вот только удалили не только когда, а прямо  с фалангами. Это не живодерство?

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Помогала Ирина соседям. У них  была собака, которая  не могла разродиться. За помощью обратились к Ирине. Она сделала укол – родостимулирующий, приняла щеночков, пупочки обрезала. Потом еще несколько дней колола этой собаке антибиотики – начался воспалительный процесс.  Спасла собаку. Но это быстро забылось. Через несколько  лет возникла конфликтная ситуация – соседке не нравился запах, шум. Ирину просто побили тогда.

Соседей можно, конечно, понять. Новые собаки воют, особенно ночью. Кто-то мимо проходит – гавкают. А раньше было очень много собак и  кошек. Сейчас, конечно, масштабы уже не те.

  Понимаю, что нужен приют, цивилизованное место для спасения животных. Ведь  часто выбрасывают или отдают больных животных. Бывали случаи, когда одна больная собака  привела  к гибели десятка животных. Перезаразила инфекционным заболеванием всех, просто потому, что ей не вовремя сделали укол.

Должны быть специальные условия, как в обычной больнице. Новое животное должно поступать на карантин, проходить все необходимые обработки, лечение. Конечно, нужен нормальный приют.

Не знаю, будет ли она продолжать этим заниматься, но лучше уже не надо. И били ее, и всякое говорили. Страшно, знаете. Приедет домой, а кто ее там поджидает, какие недовольные? Кто Ирину защитит? Некому. А от слухов этих житья уже нет. Пора поставить точку».

Обратилась в редакцию и еще одна знакомая Ирины.

«У нее всегда были проблемы с давлением, а от такого она просто слегла. Как можно на пожилую женщину возводить такие обвинения! У нее очень трудная жизнь, и свое предназначение она нашла в том, чтобы помогать самым незащищенным в этом мире – брошенным животным».

 

Комментарии

Семён Горбунков
Семён Горбунков 33 минуты назад

Ребята, шо вы тут друг дружке нервы мотаете? Щас начинаем АКТИВНО дружить с китаёзами. Особенно на Байкале! А у них главный рацион - кошки, собаки, клопы, тараканы, кузнечики, лягушки и прочее что ползает, летает, движется...

Так ша привыкайте! И детишек-внуков приучайте - они БУДУТ жить при китайцах! Счастливого будущего! И не читайте фэтэзи - гуно. Жизнь страшнее!

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