Кто живодер: бросивший животное или спасший его?

Публикация статьи по жалобе жителей Динской о том, что в станице есть живодерка, издевающаяся над животными на сайте «РВС» и в сокращенном виде в наших соцсетях, вызвала бурное обсуждение среди читателей.

Мнения разделились. Часть людей написали о том, что тоже слышали о подобном и возмущены происходящим. Другие вспомнили, как сами прибегали к услугам Ирины (имя изменено – прим. редакции) и остались довольны. «Мы привозили ей щенков, оставили корм. Мне не жалко, зато я знаю, что щенки не выброшены, знаю, что им нашли добрые руки, сами бы мы с этим не справились». Третьи рассуждали логически: «Вы подумали, как это - засунуть собачью голову в банку? Это же просто невозможно. Да и продавать мясо собачье – сколько там мяса в собаке, сколько их нужно убить и разделать, чтобы получить хотя бы один килограмм? Бред все это». Говорили комментирующие и о том, что никто почему-то не судит тех, кто выбрасывает своих животных на произвол судьбу, а набросились на женщину, которая спасает их. Но все же основная масса комментирующих просто благодарили Ирину и возмущались тем, откуда у этой женщины взялись недоброжелатели, ведь ее главное дело – спасать и пристраивать животных.

С журналистом, писавшим статью, встретилась близкая подруга Ирины. Женщина рассказала, что это такое помогать животным, чего это стоит и какова обратная сторона этого дела.

«Слухи об Ирине давно курсируют, но они не имеют под собой никакого основания. Ирина всю свою жизнь посвятила помощи животным, помогла многим людям, у кого заболели коты или собаки. И все это не ради денег, а от души».

- Началось все это очень давно, еще в конце 90-х. Ей стали приносить животных, чтобы она их пристроила. Сначала знакомые, потом люди потихоньку узнавали и стали к ней обращаться. Это были не только кошки и собаки, но и крысы, кролики – самая разная живность, которая стала не нужна своим хозяевам. Она никогда не могла пройти мимо, если видела брошенное животное. Приносила с мусорки котят, которых выкинули еще слепыми, умирать, выхаживала их, находила добрые руки.

Чтобы пристроить их, стала выносить на рынок. Возле входа в рынок сидела и не важно, жара или холод – ждала тех, кто захочет забрать питомцев. Их разбирали, тут же приносили других. Была символическая такса – 10 рублей, если породистые котята – чуть дороже. Кому-то просто отдавала, говорила: есть чем отблагодарить – спасибо, нет, ну и ладно. Деньги уходили на питание остальных животных, на лекарства для них.

Позже, чтобы находить добрые руки, Ирина стала давать объявления в «РВС»: была такая акция – подпишись на газету и можешь бесплатно размещать объявления. Стало необязательно стоять на рынке. Люди звонили, приезжали, когда им удобно, выбирали щенков или котиков и также привозили.

Вот говорят – нужно отчитываться в соцсетях, показывать там свою жизнь, свою деятельность. Но она пенсионерка. У не нет этих соцсетей. Вотсапп только. Неужели без Инстаграма нельзя доверять человеку?

Но ведь приносят не всегда здоровых, но и больных. Ладно еще приносят, но и подкидывают. На забор в мешке повесят – и хоть бы что. Была такая ситуация, когда в январе Ирина попала в больницу. Холодно, зима настоящая. Я приехала к ней домой за вещами, а под калиткой коробка с месячными щенками. Они просто бы замерзли, если бы я их не увидела, но разве хозяева об этом подумали? Привезли, подбросили, и сняли с себя всю ответственность, а Ирина всю душу вкладывала в них, переживала.

Тогда троих пристроили, одну она оставила себе.

Как-то детвора принесла ей собачку. И она попала под машину, колесами ей переехало лапу. В рану попала грязь, она стала гнить. Нужна была операция, но это же стоит денег. Тогда Ирина стала собирать деньги – кто сколько сможет. Собрала! Собаку прооперировали, но, к сожалению, спасти лапу не удалось. Так она и осталась жить у Ирины, а потом ее забрали – даже такую, трехлапую.

Подкинули как-то взрослую кошку с выдранными когтями. Чтобы не царапалась, видимо. Да вот только удалили не только когда, а прямо с фалангами. Это не живодерство?





Помогала Ирина соседям. У них была собака, которая не могла разродиться. За помощью обратились к Ирине. Она сделала укол – родостимулирующий, приняла щеночков, пупочки обрезала. Потом еще несколько дней колола этой собаке антибиотики – начался воспалительный процесс. Спасла собаку. Но это быстро забылось. Через несколько лет возникла конфликтная ситуация – соседке не нравился запах, шум. Ирину просто побили тогда.

Соседей можно, конечно, понять. Новые собаки воют, особенно ночью. Кто-то мимо проходит – гавкают. А раньше было очень много собак и кошек. Сейчас, конечно, масштабы уже не те.

Понимаю, что нужен приют, цивилизованное место для спасения животных. Ведь часто выбрасывают или отдают больных животных. Бывали случаи, когда одна больная собака привела к гибели десятка животных. Перезаразила инфекционным заболеванием всех, просто потому, что ей не вовремя сделали укол.

Должны быть специальные условия, как в обычной больнице. Новое животное должно поступать на карантин, проходить все необходимые обработки, лечение. Конечно, нужен нормальный приют.

Не знаю, будет ли она продолжать этим заниматься, но лучше уже не надо. И били ее, и всякое говорили. Страшно, знаете. Приедет домой, а кто ее там поджидает, какие недовольные? Кто Ирину защитит? Некому. А от слухов этих житья уже нет. Пора поставить точку».

Обратилась в редакцию и еще одна знакомая Ирины.

«У нее всегда были проблемы с давлением, а от такого она просто слегла. Как можно на пожилую женщину возводить такие обвинения! У нее очень трудная жизнь, и свое предназначение она нашла в том, чтобы помогать самым незащищенным в этом мире – брошенным животным».