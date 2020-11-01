Кубань получит более 15 млн. рублей для оснащения лабораторий

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 миллиарда рублей на оснащение лабораторий необходимым оборудованием для диагностики коронавируса. Информация размещена на официальном сайте правительства России.

Деньги поступят из резервного фонда Правительства, их распределят между 84 регионами. Кубань получит 15 млн 715 тыс. рублей.

Финансирование позволит оснастить лаборатории оборудованием, с помощью которого возможно проводить исследования, используя высокочувствительные методы диагностики. Точность тестирования повысится, увеличится охват населения новейшими методами диагностики.











