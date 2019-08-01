Кубань стала предпоследней в рейтинге плохих дорог

Худшими в России оказались дороги в Челябинске, Махачкале и Омске.

Рейтинг составлялся на основе личного опроса граждан, который проводился в 25 городах Российской Федерации. Всего в нем приняли участие 3 тысячи человек.

В десятку городов с плохими дорогами вошли Челябинск, Махачкала, Омск, Саратов, Брянск, Пермь, Иваново, Уфа, Симферополь и Воронеж.

Краснодар в этом списке занял 24 место. Замыкает рейтинг Москва.

По словам аналитиков, плохие дороги — одна из самых раздражающих проблем в России, сообщает «Лента.ru».

«Кубань 24» отмечает, что Краснодарский край стал одним из лучших в стране в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».