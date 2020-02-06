Кубань стала третьей в стране по количеству пропавших людей

Такую статистику привели волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

“Впервые за годы работы мы вышли на третье место по всей России по количеству заявок на поиск. Опережают нас только Москва с Московской областью и Санкт-Петербург с Ленинградской областью», — написали волонтеры на своей странице в соцсетях.

Они также отметили, что кубанский отряд постоянно растет. Но в крае до сих пор есть несколько городов, где нет ни одного добровольца. В частности, это города Абинск, Тихорецк, Туапсе, станицы Динская, Смоленская, Должанская, село Львовское и другие.

За первый месяц поисковики ездили по маршрутам из Краснодара в Динскую, Тихорецк, Темрюк, Новороссийск, Должанскую, Абинск, Туапсе, Львовскую, Славянск-на-Кубани, Геленджик и по другим маршрутам.

Что касается Динского района, то за 2019 год “РВС” писала более 10 раз об исчезновении людей. Некоторых из них благополучно находили целыми и невредимыми. Трое человек, к сожалению, погибли.

“Лиза Алерт” помогала в поисках 8 людей на территории нашего района.