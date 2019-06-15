Кубань вошла в тройку лидеров по рождаемости ⠀

Обнародованы данные по количеству рождений в регионах России.

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На первом месте Москва - 132,1 тысяча малышей появилась на свет в 2018 году.

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На втором - Московская область (83 тысячи человек).

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На третьем - Краснодарский край (64,5 тысяч человек)

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К сожалению, рейтинг регионов по такому показателю, как смертность, аналогичен. В 2018 году в Краснодарском крае умерло 67 тысяч человек. Это на 2,5 тысячи больше, чем в 2017.

Всего же в России в прошлом году родились 1,6 млн человек, умерли – 1,8 млн.

Кстати, в каждом номере газеты "РВС" приводится статистика Динского ЗАГСа по регистрациям рождений и смерти. Так, с 6 по 12 июня зарегистрировано 20 рождений и 17 смертей.