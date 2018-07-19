Кубанские депутаты сказали «да» пенсионной реформе

Кубанские депутаты проголосовали «за» принятие пенсионной реформы, которая подразумевает повышение пенсионного возраста: мужчинам до 65 лет, женщинам – до 63 лет. Как сообщает «РБК», пятеро депутатов Госдумы, представляющих наш край в нижней палате российского парламента проголосовали «против».

Всего наш край в Госдуме представляют 18 человек, из них представители «Единой России» - 13: Светлана Бессараб, Наталья Боева, Алексей Воевода, Иван Демченко, Владимир Евланов, Алексей Езубов, Константин Затулин, Наталья Костенко, Сергей Кривоносов, Дмитрий Ламейкин, Дмитрий Пирог, Владимир Синяговский, Алексей Ткачев. Так вот, все они единогласно решили поддержать законопроект.

И только 5 человек – представители других фракций пошли против большинства земляков. Ими стали: Николай Осадчий и Николай Харитонов (КПРФ), Андрей Луговой, Юрий Напсо (ЛДПР) и Александр Ремезков из «Справедливой России».

Так, Николай Харитонов во время обсуждения и вовсе выступил с критикой этой инициативы, назвав цифры средней продолжительности жизни на селе – 53 года, а значит многие даже не доживут до пенсии