«Кубанские казаки будут досматривать смартфоны жителей»
Такие сообщения начали повсеместно распространяться в социальных сетях. В них утверждалось: «Кубанским казачьим войском были сформированы специальные дружины, целью которых является борьба за информационную безопасность страны. Членов добровольческих образований власти Краснодарского края наделили полномочиями останавливать любого прохожего для проверки смартфона на наличие запрещенных в России приложений: Tor, Telegram и различных VPN-сервисов».
«РВС» связалась с пресс-службой Кубанского казачьего войска. Там рассказали: «Это фейковая информация. Таких задач руководством не ставилось».
Кибердружины в Краснодарском крае существуют непосредственно на базе Кубанского казачьего государственного института пищевой индустрии и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) г. Темрюка.
Основная их цель – борьба с запрещенной информацией в сети Интернет, угрожающей физическому и нравственному здоровью детей и подростков.
Стоит также отметить, что казаки ведут патрулирование вместе с сотрудниками полиции.
Комментарии
Чувствуете - фашизм крадётся медленно, но верно! Как танк... Где вы - благословенные ельциеские времена?!
Комментарий удален администратором.
как то был непродолжытельный диалог с молодыми казаками каторый и самих их расмешыл. на вапрос 'вас обучают или только дубинки выдают' казачата расмеялись но в шутке лиш доля шутки. если не подгонять казачество и што либо угодно под современный день,если не проявлять должново уважэния и в упор нивидить тех для каво происходит твоя служба,то это можыт быть лиш набор костюмов и обычий узково круга людей