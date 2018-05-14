«Кубанские казаки будут досматривать смартфоны жителей»

Такие сообщения начали повсеместно распространяться в социальных сетях. В них утверждалось: «Кубанским казачьим войском были сформированы специальные дружины, целью которых является борьба за информационную безопасность страны. Членов добровольческих образований власти Краснодарского края наделили полномочиями останавливать любого прохожего для проверки смартфона на наличие запрещенных в России приложений: Tor, Telegram и различных VPN-сервисов».

«РВС» связалась с пресс-службой Кубанского казачьего войска. Там рассказали: «Это фейковая информация. Таких задач руководством не ставилось».

Кибердружины в Краснодарском крае существуют непосредственно на базе Кубанского казачьего государственного института пищевой индустрии и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) г. Темрюка.

Основная их цель – борьба с запрещенной информацией в сети Интернет, угрожающей физическому и нравственному здоровью детей и подростков.

Стоит также отметить, что казаки ведут патрулирование вместе с сотрудниками полиции.