Кубок губернатора Краснодарского края в Динском бассейне

С 14 по 15 марта 2018 года прошел заключительный, третий этап соревнований по плаванию на Кубок главы региона на базе автономного учреждения муниципального образования Динской район «Спортивная школа «Нептун» (Динская, ул. Дружбы, 30 Б/1).

Участие в финальной части турнира приняли 128 юных пловцов из 16 территорий края:

- город-курорт Анапа;

- город Армавир;

- город Краснодар;

- город-герой Новороссийск;

- город-курорт Сочи;

- Белореченский район;

- Выселковский район;

- Динской район;

- Ейский район;

- Кавказский район;

- Каневской район;

- Кореновский район;

- Кущевский район;

- Лабинский район;

- Ленинградский район;

- Туапсинский район.

Спортсмены соревновались в брассе, плавании на спине, баттерфляе, а также в комплексном плавании. Победителей и призеров наградили не только медалями и грамотами, но и специальными призами.

Места распределились следующим образом:

100 м, вольный стиль:

Михаил Федосов, 3 место;

Дарья Ниненко, 2 место.

100 м, брасс:

Максим Зеленев, 3 место.

200 м, комплексное плавание:

Анастасия Антонова, 3 место;

Михаил Федосов, 2 место.

100 м, плавание на спине:

Анастасия Антонова, 2 место.

В эстафете 8х50 комплекс:

1 место – город Краснодар;

2 место – Динской район;

3 место – город-герой Новороссийск.

В общекомандном зачете команда муниципального образования Динской район заняла 2 место, 1 место – команда города Краснодара, 3 место – город-герой Новороссийск.



