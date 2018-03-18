Кубок губернатора Краснодарского края в Динском бассейне
С 14 по 15 марта 2018 года прошел заключительный, третий этап соревнований по плаванию на Кубок главы региона на базе автономного учреждения муниципального образования Динской район «Спортивная школа «Нептун» (Динская, ул. Дружбы, 30 Б/1).
Участие в финальной части турнира приняли 128 юных пловцов из 16 территорий края:
- город-курорт Анапа;
- город Армавир;
- город Краснодар;
- город-герой Новороссийск;
- город-курорт Сочи;
- Белореченский район;
- Выселковский район;
- Динской район;
- Ейский район;
- Кавказский район;
- Каневской район;
- Кореновский район;
- Кущевский район;
- Лабинский район;
- Ленинградский район;
- Туапсинский район.
Спортсмены соревновались в брассе, плавании на спине, баттерфляе, а также в комплексном плавании. Победителей и призеров наградили не только медалями и грамотами, но и специальными призами.
Места распределились следующим образом:
100 м, вольный стиль:
Михаил Федосов, 3 место;
Дарья Ниненко, 2 место.
100 м, брасс:
Максим Зеленев, 3 место.
200 м, комплексное плавание:
Анастасия Антонова, 3 место;
Михаил Федосов, 2 место.
100 м, плавание на спине:
Анастасия Антонова, 2 место.
В эстафете 8х50 комплекс:
1 место – город Краснодар;
2 место – Динской район;
3 место – город-герой Новороссийск.
В общекомандном зачете команда муниципального образования Динской район заняла 2 место, 1 место – команда города Краснодара, 3 место – город-герой Новороссийск.
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