Кубок Краснодарского края по Тайскому боксу

Сборная Динского района по Тайскому боксу занимает третье общекомандное место.

На соревнования собрались более 150 спортсменов из разных городов Краснодарского края - Сочи, Краснодар, Новороссийск, Динской район, Республика Адыгея, Крыловской район. Также побоксировать приехали спортсмены из Абхазии

Результаты нашей сборной:

Баздырев Максим 12 лет 54 кг - Золото ( ДЮСШ 3 ст. Динская)

Коломыцев Даниил 14 лет 81+ кг - серебро (ДЮСШ 3 ст. Динская)

Сафин Руслан 18+ 86 кг - серебро (ст. Динская)

Личный тренер ребят Маценко Александр Васильевич

Из Клуба Ирбис п. Южный приняли участие и вошли в медальный зачёт следующие спортсмены :

Першин Артём 12 лет 42 кг - бронза

Гусельников Степан 12 лет 42 кг - серебро

Бабенко Данил 12 лет 44 кг - серебро

Бешлега Владислав 13 лет 54 кг - серебро

Шестопалов Никита 15 лет 54 кг - Золото

Толстиков Эдуард 16 лет 57 кг - серебро

Галотин Максим 18+ 63.5 кг - бронза

Кулешов Илья 18+ 86 кг _ ЗОЛОТО

Впереди Кубок Кавказа и Кубок России 10-14 сентября.