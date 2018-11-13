Куда делся поклонный крест при въезде в Динскую?

В редакцию «РВС» обратились читатели с вопросом, куда делся поклонный крест, который устанавливали в субботу, 10 ноября 2018 года, при въезде в станицу Динскую со стороны трассы М-4 «Дон»?

Как сообщил настоятель храма Святой Троицы протоиерей Иоанн Лапко, поклонный крест возведён на пожертвование жителей станицы Динской по их многочисленным просьбам. После установки креста были выявлены строительные дефекты и сооружение было демонтировано. На устранение потребуется не менее месяца, после чего он будет установлен на ранее определенное место. Планируется это сделать до нового года, если позволят погодные условия.