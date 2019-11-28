Куда идет мусор после сортировки?

Один из вопросов, который волнует читателей «РВС» в последнее время — стоит ли самостоятельно сортировать мусор?



Так, динчанка рассказала, что мусор она выкидывает по отдельности: пластик в один бак, стекло — в другой.



«Но не зря ли я так делаю? Многие утверждают, что в итоге все это выбрасывается в общий бак», - спрашивает она.



Журналист «РВС» обратилась в «Динскую мусороуборочную компанию». Там рассказали, что это не так.



«На мусорных площадках в Динской сейчас размещаем контейнеры. Отдельно — под пластик, отдельно — под бумагу. Они разных цветов: оранжевого и синего. Потом приезжает машина с Краснодара, не та, которая обычно вывозит отходы с контейнеров, специальная, загружает мусор и увозит», - пояснили в организации.



Далее, как нам объяснили, пластик и бумага еще раз сортируются, так как зачастую люди кидают в контейнеры и пищевые отходы, и все это сдается на вторичную переработку.



