Куда обращаться, если в доме слабое напряжение?
“Напряжение в электросетях слабое. Что делать?”, - такой вопрос задал один из читателей “РВС”.
Журналист обратилась к Людмиле Трощенковой - помощнику директора по связям с общественностью филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.
Она рассказала, что в случае возникновения такой проблемы, необходимо подать заявку в пункт приема обращений Динского РЭС на ул. Широкой, 91.
Сделать это можно по телефону: 8(861)62-61-091.
Или позвонить на горячую линию: 8(800)100-15-52.
“Там все регистрируется. Нужно рассказать о проблеме, попросить принять заявку. Ее передадут диспетчеру, специалисты должны выехать, измерить напряжение”, - пояснила специалист.
Еще один из вариантов - написать в социальных сетях.
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