Куда обращаться, если в холода батареи не потеплеют?
Планово отопительный сезон в Краснодарском крае начинается с 15 октября. Но случиться это может и позже, ведь по нормативам среднесуточная температура должна быть не выше +8 градусов в течение 5 дней, а Кубань, как известно, любит побаловать теплыми осенними деньками подольше.
Но если так случилось, что на улице и в квартире холодно, уже началась вторая половина октября, а батареи остаются холодными, куда обратиться за помощью?
Как сообщает администрация Динского района, в целях контроля за своевременным пуском теплоснабжения в многоквартирные дома с центральным отоплением организована работа телефонов горячих линий аварийно-диспетчерских служб (управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций).
Итак, куда же звонить, если батареи остаются холодными?
Управляющие компании
МУП «Родник»: 8 (902) 407-46-18.
ООО «К Сервис»: 8 (918) 360-56-54.
ООО «МИКСС»: 8 (861) 991-15-11.
ООО УК «ДомУютСервис»: 8 (989) 823-33-39.
ООО УК «Благоустройство»: 8 (989) 764-16-79.
ООО УК «ЮЖНЫЙ ВЕТЕР»: 8 (989) 825-70-97.
ООО «Жилищно-Эксплуатационное Управление «Модуль»»: 8 (861) 206-22-74.
ООО «Городская УК»: 8 (989) 823-33-39.
Ресурсоснабжающие организации
МУП «Динком Тепло» (Динское сельское поселение): 8 (86162) 6-26-63.
МУП «Коммунальник» (Новотитаровское сельское поселение): 8 (86162) 4-35-40.
МУП ЖКХ «Нововеличковское» (Нововеличковское сельское поселение): 8 (86162) 7-67-62.
МУП «Родное подворье» (Старомышастовское сельское поселение): 8 (86162) 7-53-23, 8 (86162) 7-47-12.
МООО «Пластуновское ЖКХ» (Пластуновское и Красносельское сельские поселения): 8 (86162) 3-74-06.
МООО «Мичуринское ЖКХ» (Мичуринское сельское поселение): 8 (86162) 7-90-52, 8 (86162) 7-90-53.
МУП «ЮГ» (Южно-Кубанское сельское поселение): 8 (861) 213-08-10.
ООО «Краснодартеплосеть» (Васюринское сельское поселение): 8 (918) 267-27-07, 8 (918) 695-38-57.
Телефоны горячих линий будут работать в течение всего отопительного периода 2019-2020.
Если в управляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях ваш вопрос не будет решен, то все жители района могут обращаться в ситуационный центр по телефонам: 8(86162)6-12-01 или 112.
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