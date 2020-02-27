Куда переехал пункт выдачи льготных проездных билетов?

Куда переехал пункт выдачи льготных проездных билетов?

Куда переехал пункт выдачи льготных проездных билетов?

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54 минуты назад Выдача льготных проездных билетовГазета РВСДинской районЛьготникиЛьготные проездные билеты ДинскаяНовости Динского районаОбщественный транспортПроездные

В Динском районе немало льготников, которые пользуются общественным транспортом. Ранее они получали проездные в здании, которое находилось рядом с районной администрацией. Но теперь этот пункт закрыли. Люди обратились в “РВС”, чтобы узнать, где теперь они смогут получать положенные им льготные проездные билеты.

Администрация ООО «Электронный билет Кубани» сообщила, что теперь проездные билеты можно приобрести по новому адресу: станица Динская, улица Красная, 21А, остановка «Школа № 3» (между мировыми судьями и детским садом №27).

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Режим работы пункта выдачи билетов с 26 февраля по 5 марта 2020 года: с 8.00 до 16.00 часов (перерыв – с 12.00 до 13.00).

При себе нужно обязательно иметь паспорт.

Как пояснил журналисту оператор ООО «Электронный билет Кубани», приобрести льготные проездные билеты можно с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего.

Всю информацию можно уточнить по телефонам: 8(861) 274-07-47, 8-800-700-25-27.

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