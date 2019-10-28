Куда пропал автобус №107

В редакцию «РВС» обратился динчанин, который рассказал, что сегодня, 28 октября, автобуса №107, который должен был выехать в 13.40 с автостанции, там не оказалось.

«С 13.20 люди стоят на остановке. Автобуса нет. А следующий, по расписанию, в 14.15. Позвонили в диспетчерскую. Там сказали, что «такого не может быть, автобус на линии». Еще и спросили, может, вы не на той остановке стоите? Ну что значит, не там?! Где и обычно. Не в первый же раз...», - рассказал мужчина.

Журналист «РВС» связалась с инженером-экономистом ООО «Кубаньтранссервис» Николаем Верещагиным, чтобы прояснить ситуацию. Узнав об этом, он связался с водителем, после чего все объяснил: «Автобус выехал по расписанию. В каждой машине установлена камера, чтобы отслеживать движение. Ровно в 13.40 №107 покинул автостанцию в станице Динской. Запись с камеры я просмотрел лично. Возможно, мужчина, попросту опоздал на этот рейс».

В итоге, вопрос о том, выехал ли автобус в положенное время, так и остается открытым.