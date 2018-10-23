Куда сдать ненужные вещи в Динском районе

Часто в адрес «РВС» поступают вопросы от жителей района такого характера: «Подскажите, пожалуйста, куда можно отдать хорошие вещи? Дети подрастают, остаются верхняя одежда, обувь, наряды, которые редко надевают, игрушки, книжки и даже мебель. Очень хочется передать это тем, кому это нужно, кто будет это носить и использовать».

Многим жалко выбрасывать качественные, хорошо сохранившиеся вещи, но куда их можно отдать, они не знают.

Делимся с вами контактами двух организаций, принимающих помощь для нуждающихся.

В Динской волонтеры организовали центр вещевой помощи - в пригодном для использования виде.

Время работы центра:

каждое воскресенье с 12.30 до 14.30 по адресу:

ст. Динская, ул. Кирпичная, 47а (пересечение ул. Красной и Кирпичной), за мясным магазином шлагбаум, пройти за Avon и обувную мастерскую. Вход в коричневую дверь.





Еще будут рады любой помощи в благотворительной организации «ДариДобро». Председатель организации Нина Мищенко на своем опыте знает, как это важно, когда кто-то тебе помогает. 13 лет назад ее семья пережила пожар и малознакомые люди выручали их как могли. Сейчас Нина помогает многодетным семьям — их у нее 158!

Если вы хотите передать вещи или помочь им любым другим способом, звоните по телефону 8-918-469-98-28, Нина.