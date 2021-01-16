Куда сдать ёлку на переработку? Адреса площадок в Динском районе

Региональный оператор АО «Мусороуборочная компания» перерабатывает ели, сосны и пихты.

Для этого специалисты измельчают на полигоне деревья в опилки, которые потом тоже можно использовать. Например, для подсыпки садовых дорожек.

Дерево необходимо сдавать без мишуры и игрушек на нем.

Администрация муниципалитета рассказала, куда именно в Динском районе необходимо отнести хвойное.

ДИНСКАЯ И ВАСЮРИНСКАЯ

Можно вынести на ближайшую от своего дома или квартиры контейнерную площадку для сбора мусора или положить в установленные лодочки для иных отходов.

ЮЖНЫЙ

Площадка для сбора размещена на улице Новой, 33 (территория очистных сооружений).

АГРОНОМ

Площадка для сбора установлена на улице Светлой, 1а (База ЖКХ).

Список адресов из 22 площадок по Динскому сельскому поселению:

Спорткомплекс «Аполлон»;

ул. Гоголя (магазин «Волна»);

ул. Пушкина, 2;

ул. Красная/Первомайская;

ул. Красная/Широкая;

ул. Октябрьская/Первомайская;

ул. Октябрьская/Широкая;

ул. Октябрьская/Хлеборобная;

ул. Октябрьская/Луначарского;

ул. Октябрьская/Калинина;

ул. Октябрьская/Линейная;

ул. Береговая/Кирова;

ул. Комарова/Есенина;

ул. 70 лет Октября/Орджоникидзе;

ул. 70 лет Октября/Янковского;

ул. Ульянова,179 (напротив магазина «Фергана»);

ул. Суворова, 100 (напротив магазина);

ул. Суворова/ул. Кутузова;

ул. Автомобилистов/Центральная.

УКРАИНСКИЙ