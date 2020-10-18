Куда сообщать о наркотиках? Телефоны

Если вы располагаете информацией о наркоторговцах и содержателях наркопритонов, звоните по следующим телефонам:

▪️Дежурная часть ОМВД РФ по Динскому району – 6-15-94; 02; с мобильного телефона 102;

▪️Секретарь Антинаркотической комиссии муниципального образования Динской район – 6-19-71;

▪️Кабинет врача-нарколога ГБУЗ «Динская центральная районная больница» - 6-16-97;

▪️Динское сельское поселение - 6-46-62;

▪️Пластуновское сельское поселение - 37-1-32; 37-1-33;

▪️Красносельское сельское поселение - 3-33-18;

▪️Старомышастовское сельское поселение – 74-4-81;

▪️Новотитаровское сельское поселение - 43-5-40;

▪️Нововеличковское сельское поселение - 76-7-62;

▪️Мичуринское сельское поселение - 78-1-86;

▪️Первореченское сельское поселение - 34-3-92;

▪️Васюринское сельское поселение – 31-2-66;

▪️Южно-Кубанское сельское поселение – (861) 256-75-82.