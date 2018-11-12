Куда утилизировать лампочки, батарейки и термометры?

В редакцию «РВС» обратился читатель, которого интересует следующая тема:

«У меня вопрос по поводу утилизации отживших своё батареек и лампочек. Всем известно, что выбрасывать их в мусорку нельзя. Да и дома хранить, чтобы потом когда-нибудь вывезти в город (если не забудешь взять и успеешь заехать туда, где это "добро" принимают), не вариант. Поэтому назрел вопрос: есть ли в Динской пункты сбора таких отходов?»

«РВС» связалась с заместителем директора АО «Мусороуборочная компания» Константином Семерниным, который рассказал, что на территории нашего района таких пунктов нет. Но существуют специальные организации, которые принимают данные отходы.

ООО «ПАСФ«Ртутьсервис»: утилизация ртутьсодержащих, медицинских, образующихся при эксплуатации ТС отходов, компьютеров и оргтехники.

8 (861) 222-30-71; 222-32-81. Краснодар, ул. Красных Партизан, 63, оф. 12.

Куда сдать отжившие свое батарейки?

«Фабрика утилизации отходов» - Краснодар, ул. Васнецова, д. 39, тел.: (8612) 352-223, (8612) 335-637.

«Ртутная безопасность» - Краснодар, ул. Кирова, д. 3, тел.: (8003) 332-777, (928) 43-205-25.

«Эко-Город» - Краснодар, ул. Евдокии Бершанской, д. 353/5, тел. (988) 24-267-63.

«Эковата-Краснодар» - Краснодар, ул. Селезнева, д. 4/3, тел. (928) 27-587-07.

«Ферратек-Юг» - поселок Южный, ул. Северная, д. 6, тел.: (918) 15-701-57, (918) 19-393-93.

«ПАСФ «Ртутьсервис» - Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 63, тел.: (8612) 223-071, (918) 37-851-18.

«АЧ ЭНПП СИРИУС» - Краснодар, ул. Захарова, д. 1, тел.: (8612) 687-098, (8612) 002-586.

«IKEA» (люминесцентные лампы и батарейки) - Краснодар, Тургеневское шоссе, д. 27.

«СПЕЦ-МОНТАЖ» - Краснодар, ул. Калинина, д. 13, тел. (988) 24-022-66.