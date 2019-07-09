Куда жаловаться на плохие дороги?
«РВС» выяснила, по каким номерам телефонов вы можете пожаловаться на некачественные дороги в каждом поселении Динского района.
Добавочный код 8 (86162).
Динское сельское поселение:
6-56-85
Новотитаровское сельское поселение:
43-6-52
Васюринское сельское поселение:
3-13-10
3-13-25 (глава поселения)
Красносельское сельское поселение:
33-3-69 (глава поселения)
Пластуновское сельское поселение:
37-1-32
Старомышастовское сельское поселение:
74-4-81
75-3-23 (глава поселения)
Нововеличковское сельское поселение:
76-7-62
73-4-14
Южно-Кубанское сельское поселение:
48-7-42
Мичуринское сельское поселение:
79-1-49 (Рябков Станислав Сергеевич)
Первореченское сельское поселение:
34-3-92
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