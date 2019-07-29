Куда жаловаться по поводу цветущей амброзии?

Участились случаи, когда в редакцию РВС стали обращаться жители Динского района с жалобами на цветущую амброзию. Ранее мы уже публиковали справку, куда каждый, в зависимости от местожительства, может обратиться с этим проблемным вопросом. Дублируем.

Если вас беспокоят участки, где прорастает данный сорняк, обращайтесь в администрацию вашего сельского поселения:

Динское сельское поселение: ул. Красная, 57, тел. 6-38-08;

Васюринское сельское поселение: ул. Луначарского, 94 «А»;

Красносельское сельское поселение: ул. Ленина, 1 «В», тел. 3-37-39;

Мичуринское сельское поселение: ул. Почтовая, 14, тел. 7-81-87 или 7-91-49;

Нововеличковское сельское поселение: ул. Красная, 53, тел. 7-67-62;

Новотитаровское сельское поселение: ул. Советская, 63, тел. 4-35-40;

Первореченское сельское поселение: ул. Ленина, 221, тел. 3-43-47 или 3-43-92;

Пластуновское сельское поселение: ул. Мира, 26 «А», тел. 3-71-31;

Старомышастовское сельское поселение: ул. Красная, 133, тел. 7-53-23 или 7-44-81;

Южно-Кубанское сельское поселение: ул. Северная, 2, тел. 4-87-42.

За нарушение правил борьбы с амброзией отвечает статья 10.1 КоАП. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

На граждан: от 300 до 500 руб.

На должностных лиц: от 500 до 1000 руб.

На юридических лиц: от 5000 до 10000 руб.

Ответственными за территорию с опасным сорняком являются землепользователи конкретных участков.





