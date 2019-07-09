Куда звонить, если нет воды?
«РВС» выяснила, по каким номерам телефонов вы можете пожаловаться на перебои с водоснабжением в каждом поселении Динского района.
Добавочный код 8 (86162).
Динское сельское поселение:
ООО «Водоканал»
6-22-54
6-26-46
Новотитаровское сельское поселение:
ООО «Коммунальник»
4-33-61 (круглосуточно)
Васюринское сельское поселение:
МУП «Родник»
3-12-85
3-13-25 (глава поселения)
Красносельское сельское поселение:
МООО «Пластуновское ЖКХ»
37-4-06
Пластуновское сельское поселение:
МООО «Пластуновское ЖКХ»
37-4-06
Старомышастовское сельское поселение:
МУП «Родное подворье»
75-6-46
Нововеличковское сельское поселение:
МУП ЖКХ «Нововеличковское»
76-6-09
Южно-Кубанское сельское поселение:
МУП «Юг»
213-08-10
Мичуринское сельское поселение:
«Мичуринское ЖКХ»
7-90-53
Первореченское сельское поселение:
34-3-92
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