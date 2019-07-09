Куда звонить, если нет воды?

«РВС» выяснила, по каким номерам телефонов вы можете пожаловаться на перебои с водоснабжением в каждом поселении Динского района.

Добавочный код 8 (86162).





Динское сельское поселение:

ООО «Водоканал»

6-22-54

6-26-46





Новотитаровское сельское поселение:

ООО «Коммунальник»

4-33-61 (круглосуточно)





Васюринское сельское поселение:

МУП «Родник»

3-12-85

3-13-25 (глава поселения)





Красносельское сельское поселение:

МООО «Пластуновское ЖКХ»

37-4-06





Пластуновское сельское поселение:

МООО «Пластуновское ЖКХ»

37-4-06





Старомышастовское сельское поселение:

МУП «Родное подворье»

75-6-46





Нововеличковское сельское поселение:

МУП ЖКХ «Нововеличковское»

76-6-09





Южно-Кубанское сельское поселение:

МУП «Юг»

213-08-10





Мичуринское сельское поселение:

«Мичуринское ЖКХ»

7-90-53





Первореченское сельское поселение:

34-3-92