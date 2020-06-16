Купил, продал и хранил наркотики. Результат – 2 года колонии-поселения

Динской районный суд вынес приговор 28-летнему краснодарцу, обвиняемому по ч. 1 ст. 228, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Он признан виновным в совершении преступлений, связанных со сбытом, незаконным приобретением и хранением наркотиков. Ему назначено наказание – 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«В суде установлено, что подсудимый приобрел наркотическое вещество – марихуану в значительном размере, реализуя свой преступный умысел, незаконно сбыл наркотические средства установленному лицу. В последующем подсудимый повторно приобрел и хранил наркотическое вещество в значительном размере без цели сбыта», – прокомментировала старший помощник прокурора Динского района Екатерина Зименко.

Приговор вступил в законную силу.