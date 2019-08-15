Кувшинки в Динской: красота или угроза реке?

В редакцию «РВС» обратились жители станицы Динской. Они рассказали, что живут возле реки Кочеты в районе пересечения улиц Кирова и Береговой. На данный момент по всей воде там разрослись кувшинки. По словам местных жителей, кто-то однажды для красоты бросил луковицу этого водного растения, и сегодня ими заполонена вся река, от одного берега, до другого. Динчане беспокоятся, что такое большое количество кувшинок вредит реке и рыбе, которая там плавает.

Журналист «РВС» уточнила данную информацию в Азово-Кубанском отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов у государственного инспектора Дмитрия Денисенко.

Он сказал, что несмотря на то, что когда-то люди высадили кувшинки из эстетических норм, такое их количество является проблемой.

«Да, они вредят и рыбе, и воде. Затеняют водоемы, выделяют углекислый газ. Корневая система у них сформирована таким образом, что их едят только ламантины, это морские коровы, которые поедают стебли кувшинок, а они у нас не водятся, только в Южно-Африканских странах. А сами кувшинки, насколько я знаю от коллег в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края, - растение, которое занесено в красную книгу», - прокомментировал он.

Дмитрий Денисенко также отметил, что чрезмерная растительность затрудняет течение реки. Многие рыбоводные участки, по его словам, прекратили там свое существование, некоторые виды живности в воде страдают от наличия этих кувшинок.

На вопрос журналиста, как избавиться от проблемы, если растение считается краснокнижным, государственный инспектор ответил так:

«От краснокнижных растений избавляться можно только в том случае, если будет объявлена, скажем так, чрезвычайная ситуация по факту распространения данных видовых составов. Чтобы принять меры по их истреблению и очистить водоем, Министерство природных ресурсов Краснодарского края должно собрать комиссию, выехать туда, дать экспертное заключение, на основании которого принимается решение. Только после этого могут быть предприняты меры. Именно их наука рассчитывает степень нанесенного вреда. Никто больше это не сделает», - пояснил он.

«РВС» сделала официальный запрос в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, чтобы эксперты проверили и официально подтвердили или опровергли вредоносность кувшинок на указанном участке реки.



