Квартирных краж в районе стало меньше, но терять бдительность нельзя

Половина краж из жилищ совершается путем свободного доступа, когда преступники не затрачивают усилия на преодоление преград, из-за того, что потерпевшие оставляют открытыми входные двери и окна. Так, например, за 6 месяцев 2019 года в Динском районе зарегистрировано 20 фактов квартирных краж. Примечательно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество уменьшилось на 15 фактов.

Пресс-служба Отдела МВД России по Динскому району, напомнила меры профилактики, которые способны уберечь ваше имущество от глаз грабителей.

всегда проверяйте, что все двери и окна квартиры (дома) закрыты (даже если выходите на непродолжительное время);

установите надежные входные двери и замки;

плотно закрывайте окна, укрепите оконные проемы;

запасные ключи от квартиры (дома) не прячьте под ковриком у двери, в почтовом ящике или ином легкодоступном месте;

не храните дорогостоящие вещи, деньги на видном месте, среди книг и постельного белья;

установите добрососедские отношения с жильцами своего дома с целью взаимного наблюдения за квартирами друг друга;

когда уезжаете, то просите соседей забирать почту из Вашего почтового ящика;

если Вы потеряли либо у вас украли ключи от квартиры, немедленно смените замки;

установите охранную сигнализацию и не забывайте ее включать.

В случае, если все же совершено преступление, незамедлительно сообщайте по телефонам 102 (112) или телефону дежурной части Отела МВД России по Динскому району: (86162) 6-15-94.