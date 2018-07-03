Легкоатлетка из Динской выступит в Венгрии под нейтральным флагом

17-летнюю динчанку Дженнифер Акиниймику называют новым российским чудом в спринте. Стометровку легкоатлетка преодолела за 11,44 секунды! Такой результат она продемонстрировала на первенстве России, проходившем в Калуге 15-17 июня.

А уже сегодня Дженнифер и еще одна наша легкоатлетка Олеся Солдатова улетают в Венгрию. С 5 по 8 июля на легкоатлетическом стадионе спортивного центра «Радноти» в Дьёре пройдет чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юношей. У Дженнифер есть все шансы на призовое место, ведь сейчас ее секунды — самые быстрые не только в России, но и в Европе.

К сожалению, спортсменки выступят под нейтральным флагом, а не под флагом РФ. В прошлом году из-за допинг-скандала Всероссийскую федерацию легкой атлетики временно исключили из Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Разрешение стартовать в нейтральном статусе для Дженнифер действует и на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе. Бегунья настроена использовать предоставленный шанс и показать в этом сезоне свой лучший результат.

Тренируют спортсменку Елена и Алексей Коротаевы.