Легкоатлеты района вернулись с первенства с россыпью наград
С победы начали зимний легкоатлетический сезон 2021 года спортсмены Динского района.
На соревнованиях первенства Краснодарского края, прошедших 9-10 января 2021 года в легкоатлетическом манеже института физической культуры и спорта, отметились и заняли:
Первые места:
- Диланян Геворк – бег 60 м (Коротаева Елена Юрьевна, Родионов Дмитрий)
- Нарижных Анастасия – 60 м с барьерами (Абакумова Галина Викторовна)
- Диденко Сергей – спортивная ходьба на 5000 м (Дмитриченко Виктор Михайлович)
- Бабаев Владислав – тройной прыжок (Дмитриченко Виктор Михайлович)
Серебряные награды:
- Кожухова Светлана и Смирнова Дарья (Чирва Сергей Иванович)
- Шушеначев Никита (Строкач Сергей Васильевич)
- Шевель Лилия (Дмитриченко Виктор Михайлович)
Бронза у студентов ДМТТ:
- Кравченко Семен и Отвагин Роман (Дмитриченко Виктор Михайлович)
- Урнева Анастасия (Чуб Вадим Сергеевич, Жороборова Олеся Петровна)
Кроме того, впервые за всю историю легкой атлетики Краснодарского края весь пьедестал почета у юниоров в возрасте до 20 лет в беге на "Королевскую дистанцию" 60 метров заняли представители одной команды Динского района:
- 1 место – Диланян Геворк
- 2 место – Шушеначев Никита
- 3 место – Кравченко Семен
Следующий старт легкоатлетов – первенство России и ЮФО, где выступят сильнейшие спортсмены в составе сборной команды Краснодарского края.
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