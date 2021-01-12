Легкоатлеты района вернулись с первенства с россыпью наград

Легкоатлеты района вернулись с первенства с россыпью наград

Легкоатлеты района вернулись с первенства с россыпью наград

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3 дня назад Газета РВСДинской районЛегкая атлетикаНовости Динского районаСпорт

С победы начали зимний легкоатлетический сезон 2021 года спортсмены Динского района.

На соревнованиях первенства Краснодарского края, прошедших 9-10 января 2021 года в легкоатлетическом манеже института физической культуры и спорта, отметились и заняли:

Первые места:

  • Диланян Геворк – бег 60 м (Коротаева Елена Юрьевна, Родионов Дмитрий)
  • Нарижных Анастасия – 60 м с барьерами (Абакумова Галина Викторовна)
  • Диденко Сергей – спортивная ходьба на 5000 м (Дмитриченко Виктор Михайлович)
  • Бабаев Владислав – тройной прыжок (Дмитриченко Виктор Михайлович)

Серебряные награды:

  • Кожухова Светлана и Смирнова Дарья (Чирва Сергей Иванович)
  • Шушеначев Никита (Строкач Сергей Васильевич)
  • Шевель Лилия (Дмитриченко Виктор Михайлович)

Бронза у студентов ДМТТ:

  • Кравченко Семен и Отвагин Роман (Дмитриченко Виктор Михайлович)
  • Урнева Анастасия (Чуб Вадим Сергеевич, Жороборова Олеся Петровна)

Кроме того, впервые за всю историю легкой атлетики Краснодарского края весь пьедестал почета у юниоров в возрасте до 20 лет в беге на "Королевскую дистанцию" 60 метров заняли представители одной команды Динского района:

  • 1 место – Диланян Геворк
  • 2 место – Шушеначев Никита
  • 3 место – Кравченко Семен

Следующий старт легкоатлетов – первенство России и ЮФО, где выступят сильнейшие спортсмены в составе сборной команды Краснодарского края.

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