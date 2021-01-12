Легкоатлеты района вернулись с первенства с россыпью наград

С победы начали зимний легкоатлетический сезон 2021 года спортсмены Динского района.

На соревнованиях первенства Краснодарского края, прошедших 9-10 января 2021 года в легкоатлетическом манеже института физической культуры и спорта, отметились и заняли:

Первые места:

Диланян Геворк – бег 60 м (Коротаева Елена Юрьевна, Родионов Дмитрий)

Нарижных Анастасия – 60 м с барьерами (Абакумова Галина Викторовна)

Диденко Сергей – спортивная ходьба на 5000 м (Дмитриченко Виктор Михайлович)

Бабаев Владислав – тройной прыжок (Дмитриченко Виктор Михайлович)

Серебряные награды:

Кожухова Светлана и Смирнова Дарья (Чирва Сергей Иванович)

Шушеначев Никита (Строкач Сергей Васильевич)

Шевель Лилия (Дмитриченко Виктор Михайлович)

Бронза у студентов ДМТТ:

Кравченко Семен и Отвагин Роман (Дмитриченко Виктор Михайлович)

Урнева Анастасия (Чуб Вадим Сергеевич, Жороборова Олеся Петровна)

Кроме того, впервые за всю историю легкой атлетики Краснодарского края весь пьедестал почета у юниоров в возрасте до 20 лет в беге на "Королевскую дистанцию" 60 метров заняли представители одной команды Динского района:

1 место – Диланян Геворк

2 место – Шушеначев Никита

3 место – Кравченко Семен

Следующий старт легкоатлетов – первенство России и ЮФО, где выступят сильнейшие спортсмены в составе сборной команды Краснодарского края.