Летнее расписание движения автобусов № 107 «Краснодар – Динская»
Летнее расписание действует с 20 июня по 27 августа.
Будни
Из ст. Динской: 5.50; 6.25; 7.00; 7.35; 8.05; 8.35; 9.10; 9.40; 10.15; 10.50; 11.25; 12.00; 12.35;
13.10; 13.45; 14.20; 14.55; 15.30; 16.05; 16.40; 17.15; 18.00; 18.45; 19.30.
Из г. Краснодара: 7.05; 7.50; 8.35; 9.20; 10.05; 10.40; 11.20; 12.00; 12.35; 13.05; 13.40; 14.10;
14.45; 15.15; 15.45; 16.20; 16.55; 17.25; 18.00; 18.30; 19.05; 19.40; 20.20; 21.00.
Суббота
Из ст. Динской: 6.00; 6.35; 7.05; 7.35; 8.05; 8.35; 9.15; 10.00; 10.40; 11.25; 12.00; 12.35;
13.10; 14.00; 14.45; 15.30; 16.15; 17.05; 17.55; 18.45; 19.30.
Из г. Краснодара: 7.05; 7.50; 8.35; 9.20; 10.05; 10.45; 11.30; 12.10; 12.50; 13.30; 14.15; 14.55;
15.30; 16.10; 16.55; 17.40; 18.20; 19.00; 19.40; 20.20; 21.00.
Воскресенье и праздничные дни
Из ст. Динской: 6.00; 6.40; 7.15; 7.50; 8.40; 9.30; 10.20; 11.10; 12.00; 12.50; 13.40; 14.30;
15.20; 16.10; 17.00; 17.50; 18.45; 19.30.
Из г. Краснодара: 7.05; 8.00; 8.50; 9.40; 10.30; 11.20; 12.10; 13.00; 13.50; 14.40; 15.30; 16.10;
17.00; 17.50; 18.40; 19.30; 20.20; 21.00.
Информация предоставлена Динской диспетчерской АТП. Все вопросы по телефону: 8(86162) 6-11-42.
Посмотреть межстаничное расписание движения автобусов можно здесь.
Комментарии
А фото автобусов не было нормальных, зачем такое фото разбитых и убитых, они же не ездят?