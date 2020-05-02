Льготники регулярно жалуются на отсутствие лекарств

Одна из актуальных тем, с которой обращаются читатели в редакцию - отсутствие лекарств для льготников.

Ранее “РВС”, ссылаясь на ответ Динской ЦРБ, писала следующее.

“В октябре 2019 года администрацией ГБУЗ “Динская ЦРБ” в рамках выделенного финансирования была защищена заявка на лекарственные препараты для обеспечения льготной категории граждан федерального регионального уровней ответственности. Минздравом Краснодарского края ведется закупка лекарств в рамках 44 ФЗ. При их поступлении от поставщиков Минздравом края осуществляется отгрузка в уполномоченные аптеки муниципальных образований согласно заявкам. При возникновении трудностей с получением необходимого лекарственного препарата пациентом вопрос решается индивидуально с возможной синонимической или терапевтически эквивалентной заменой, а также определения необходимости госпитализации в стационар ЦРБ для обеспечения непрерывного лечения”.

После этого в редакцию обратился мужчина. У него диабет. Он рассказал, что в конце марта пришел в поликлинику уладить вопрос с невыдачей лекарств по льготе.

Проблема в итоге решена не была.

Пациент сказал, что никаких аналогов и тем более необходимых лекарств ему после этого не выдали.

Жалобы от читателей поступают регулярно. Обращаются разные люди, но у всех один вопрос: “Почему вовремя не выдают лекарства по льготе?”.

Руководству районного медучреждения были заданы вопросы.

Почему мужчине не предложили никакой замены?

Почему нет лекарств для льготников?

Когда ожидается поставка?

В каких количествах?

Как оповещают льготников, когда лекарства появляются? Обратившийся рассказал, что не всегда успевает получить препараты, быстро разбирают.

Куда обращаться людям с такой проблемой? Мужчина пояснил, что в ЦРБ сказали обращаться к ним, а когда он это сделал, ему ответили: ничего сделать не можем, это зависит не от нас.

В письменной форме специалисты центральной больницы повторили, что администрацией в октябре прошлого года в рамках выделенного финансирования согласно регистра пациентов были оформлены заявки на соответствующие лекарства на 2020 год.

“10 апреля сахароснижающие препараты уже имелись в уполномоченной аптеке, смс-информирование пациентов сотрудниками ГУП “Кубаньфармация” проведено. По всем вопросам льготного лекарственного обеспечения пациенты могут обратиться к заместителю главного врача А.А. Ланских по телефону 6-16-57”, - добавили в Динской ЦРБ.

Примечание

Ответ на запрос получен во время карантина по Почте России, когда сотрудники редакции уже перешли на удаленный режим работы. В связи с этим информация публикуется позднее.