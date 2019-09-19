Личность погибшего из Пластуновской не установлена

Напомним: 6 сентября в 10.00 прохожие обнаружили возле заправки на въезде в Пластуновскую тело мужчины. По рассказу очевидицы, она с мужем ждала маршрутку, которая должна была забрать их на работу. Вместе с работниками дорожной службы они находились возле трассы. Чтобы не проводить время на солнцепёке, женщина с мужем решили присесть в тень деревьев в небольшой лесопосадке у заправки. Обратив внимание на невыносимый гнилостный запах, супруги решили узнать, где находится источник. Под кустом в небольшом углублении лежало тело мужчины. По словам очевидицы, труп сильно разложился. Мужчина был одет в бордовую полосатую футболку, его голова лежала по направлению к трассе. Встретив местного жителя, который шел из магазина, они оповестили его о своей необычной находке, после чего была вызвана полиция. По словам обратившихся в редакцию читателей, труп был укрыт ветками.