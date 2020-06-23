Ликвидация садоводческого товарищества. Мнения сторон

В ДСНТ «Труд» создана инициативная группа. Состоит она из 5 человек. Все эти люди выступают за идею ликвидации Динского садоводческого некоммерческого товарищества как юридического лица.

По их словам, в его существовании сегодня нет смысла.

Журналист пообщалась с группой инициаторов, чтобы узнать их видение ситуации.

Вот, что они рассказали.

История

Дачное товарищество «Труд» образовалось в начале 90-х. Его изначальная цель – решение продовольственных задач населения. Строить можно было только садовый домик размером 6х6 м, жить там на постоянной основе нельзя.

Но 30 июня 2011 года, согласно решению Конституционного суда, граждане получили и это право.

Какие минусы существования «Труда» как юридического лица?

По рассказам инициативной группы, сегодня существование дач как юридического лица противоречит жилищному законодательству, так как коммерческой деятельностью там заниматься нельзя.

Принимать определенные решения имеют право не все. Граждане в «Труде» делятся на членов товарищества и индивидуалов. Так вот, влиять на результат некоторых ситуаций могут только первые. По реестру, членов товарищества всего 140 из 1248 участков. Получается, мнение основной части жителей дач не учитывается.

Ликвидировать ДНСТ необходимо, по мнению инициаторов, еще и потому, что все цели и задачи организации уже решены.

А именно:

с декабря 2013 года территория товарищества находится в границах Динского сельского поселения;

электросети переданы на баланс «Кубаньэнерго», платит за электроэнергию каждый самостоятельно;

вопрос газификации решается путем заключения индивидуальных договоров.

за вывоз ТКО дачники оплачивают напрямую региональному оператору;

содержание дорог осуществляется самостоятельно гражданами (например, ул. Лазурная, там люди собрали деньги и сделали асфальт).

Процесс ликвидации

В Динском районе эта проблема не единственная. Сейчас в процессе ликвидации находится и СНТ «Ивушка» в поселке Южном.

Руководитель ликвидационной комиссии Галина Гальченко рассказала, как с этим обстоят дела.

«Ликвидация пока не произошла. Но надеемся, когда это случится, мы сможем участвовать в государственных программах, так как сейчас все делается за свой счет. За счет членов товарищества. Целевых и членских взносов. Сети за наши деньги построили, газ и дороги тоже. Тротуара и подъезда к садоводческому товариществу нет. Хотим тоже участвовать хоть в каких-то программах, у нас же поколение растет, для них хочется такие же детские площадки. Еще бы автобус приходил, а то люди идут пешком за полтора-два километра от товарищества. С инвестором мы построили газ. С каждого собирали деньги. 200 человек участвовали. 20 млн собрали, а нужно было 56. Доложил остальные инвестор, сейчас пока не можем запустить. Целая трагедия», – поделилась она.

Последствия ликвидации. Какие плюсы?

Если товарищество в итоге ликвидируют, то деятельность будет осуществляться через территориальное общественное самоуправление (ТОС) на основании ст. 27 ФЗ 131*.

Органы ТОС:

представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;

обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;

могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета.

вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

Сейчас этого ничего нет.

Таким образом просто отменяется работа ненужной структуры управления.

«В лице председателя, бухгалтера, делопроизводителя, как сейчас, “Труд” – ни за что не отвечающая и только получающая заработную плату организация. При ликвидации будет прекращено принудительное выкачивание денег с садоводов, “взносов”, которые идут в основном на содержание вышеобозначенного аппарата», – рассказали представители инициативной группы.

Все вопросы, по их рассказам, будут решать уже сами граждане с помощью администрации Динского сельского поселения. А ДСНТ «Труд» просто станет одним из районов станицы Динской.

Опыт ликвидации

Инициаторы отметили, что в Динском районе уже был подобный опыт присоединения. Ранее это происходило в станице Васюринской (СОТ «Строитель»).

Журналист «РВС» связалась с ликвидатором Ириной Дорофеевой.

Она подтвердила данную информацию, сказав, что ликвидационный лист уже получен, в налоговой все задолженности закрыты, СОТ «Строитель» больше не существует.

Есть другие нюансы, над которым еще надо работать. Это непосредственное присоединение земель к станице Васюринской, так как, по словам Ирины, в решении данного вопроса от администрации поддержки пока нет. Но главное уже достигнуто.

«Ликвидация произошла в мае этого года. Сейчас уже выдохнули и счастливы. Единственная проблема, которая во время нее возникла, – долги перед Пенсионным фондом. В этом была трудность, так как денежные средства не собирались около полугода, люди просто устали из-за постоянных сборов. Поэтому перед тем, как начать процесс, необходимо убедиться, что со счетами все в порядке», – порекомендовала Ирина.

Мнение правления ДСНТ «Труд»

Чтобы узнать мнение по поводу идеи ликвидации у самого аппарата правления ДСНТ «Труд», мы связались с председателем Александром Павловым.

Он рассказал, что в 2018 году на общем собрании жителей уже обсуждался вопрос о том, чтобы ликвидировать товарищество. Тогда на нем большинство проголосовало против.

Александр дополнил, что всегда был и есть и процент людей, которым проще ликвидироваться, чем платить взносы.

Что касается ремонта дороги на улице Лазурной, то, по словам председателя, оплачивали работы не только жители, как отметила инициативная группа. Большую часть – само товарищество. Кроме этого, за их счет оплачиваются освещение центральной улицы, грейдирование, покос травы. В этом году запланировано бетонирование пешеходной дорожки и отсыпка с грейдированием четырех переулков.

Задачи в ДСНТ еще тоже решены не все. Например, вывоз мусора. В «Труде» есть уборщик, который ежедневно его собирает. Если один день его не вывезти, будет сильное перенакопление.

Александр за то, чтобы не ждать от других чего-то, когда можно сделать самим.

«Мы, кто живет здесь, самоорганизовались и сами себе создаем условия для проживания. Жалоб от числа жителей меньшинство. Естественно, если большинство людей решат ликвидироваться, то так и сделаем. Но пока по факту оказывается иначе», – пояснил он.

Александр рассказал, что не присоединить к себе администрация ДСНТ не может. Но это не значит, что если такое произойдет, то в «Труд» сразу начнут вкладывать деньги.

Другая сторона медали: жители не всегда ценят инициативу правления.

Александр отметил, что иногда в добрых делах некоторые люди стараются найти негатив.

Он рассказал, что, когда была сделана остановка, на правление написали жалобы в прокуратуру, ОБЭП и управление архитектуры. За сделанное пришлось ездить с документами по различным инстанциям и доказывать, что все законно.

Дачное товарищество, по словам председателя, тоже может участвовать в государственных программах и выигрывать гранты. По поводу принятия решений он сказал, что поддерживает всех, кто предлагает ему идеи для развития и благоустройства ДСНТ.

*Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 23.05.2020 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».