Ливневки на Красной в Динской чистят впервые за 20 лет

В центре Динской на улице Красной (от ул. Шевченко до ул. Советской) чистят ливневую канализацию. Как оказалось, она была полностью залита асфальтом после прокладывания дороги очень давно – еще в конце 90-х! Теперь можно понять, почему после дождя, проходя в этом месте, нужно было надевать резиновые сапоги.

Журналист «РВС» побывал на месте работ. Специалисты ООО «Ремстройзащита» как раз занимались очисткой с помощью перфоратора, так как невозможно иным способом разбить застывший асфальт. На момент съемки уже половина прицепа была заполнена мусором.

Организация бесплатно выделила работников по договору с администрацией Динского сельского поселения. Работы лично курирует и. о. главы поселения Виталий Литвинов. Как он отметил, проблема также заключается в том, что практически отсутствует план ливневой канализации поселения.