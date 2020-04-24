Лизе Труновой необходима срочная помощь

С просьбой о помощи в редакцию обратилась тетя Елизаветы Труновой.

«Больше не осталось сил смотреть на мучения близкого человека», – поделилась она.

Чтобы подробнее выяснить, что именно необходимо девочке, журналист «РВС» связалась с мамой Анной. Она все рассказала.

Сейчас Лизе 10 лет. Родилась она в Динской, позже, в связи с семейными обстоятельствами, переехала в Ставропольский край.

«При рождении никаких патологий выявлено не было. Росли и развивались нормально. Ставили легкую дисплазию, но ничего такого серьезного. Когда уже начала твердо ходить, ножки у нее стали х-образные и походка была похожа на спортивную ходьбу. Я сильно не придавала этому значения. Потом педиатр увидела в грудной клетке большую ямочку и настояла на ортопеде. Мы поехали к нему в 3,5 годика, он сделал нам рентген, схватился за голову и направил в Санкт-Петербург, в Центр детской травматологии и ортопедии им. Турнера. Прооперировали там коленочки, они не разгибались, вставили чашечки на место. Потом грудная клетка стала сильно уходить. В июле прошлого года Лизу прооперировали в Москве, вставили пластину, грудная клетка выровнялась. В октябре она утром проснулась и не смогла встать на ножку. Мы снова забили панику. Опять уехали в Питер на реабилитацию, в Центр реабилитации инвалидов им. Альбрехта, пробыли там месяц. Не могли понять, почему Лизе хуже. После перевели в Центр Турнера, где и поставили редкое генетическое заболевание – множественная эпифизарная дисплазия», – пояснила Анна.

Лиза увлекается рисованием, лепкой из пластилина и даже сочиняет стихи. Учеба у нее проходит в индивидуальном порядке, но иногда, когда не было карантина, девочка посещала школу и училась с одноклассниками.

«Просилась в класс к деткам, это сейчас разрешено. Ходила на уроки с 1 сентября, была очень довольна, так как хорошо дружит с ребятами», – дополняет мама.

Потом Лизе стало хуже и ей пришлось снова обучаться на дому.

Анна восторгается силой духа своего ребенка при всех операциях и реабилитациях.

«Когда шли оперировать грудную клетку, она видела мои слезы, подбадривала меня: “Мамочка, у нас все будет хорошо”. Уже не боится сдавать анализы, прошли истерики. Конечно, расстраивается, что не может побегать, попрыгать, покататься на велосипеде, спрашивает: “Почему я не такая, как все?” Я ей объясняю, что это не так, что сделаю все, чтобы она у меня ходила», – поделилась Анна.

Сейчас семье необходимы две вещи: корсет Шено и легкая инвалидная коляска.

«Корсет необходим, так как у Лизы сильнейший сколиоз. Стоит он 65 тыс. рублей. Коляску сейчас берем напрокат в реабилитационном центре, но она тяжелая, ни в один самолет ее не возьмут. Есть один замечательный вариант. Это электрическая коляска, весит всего 29 кг со всеми аккумуляторами, складывается, как чемодан. Мне бы легко было носить ее и Лизу. Стоимость – 120 тысяч рублей, но сейчас можно купить по акции за 99 тысяч», – пояснила она.

Итого семье необходимо собрать 164 тыс. рублей с учетом скидки на коляску или 175 тыс., если акция закончится, а деньги так и не успеют собрать.

Следующая реабилитация у Лизы – 18 мая в Санкт-Петербурге.

Точные прогнозы врачи поставить не могут. Необходимая операция по замене тазобедренного сустава будет разрешена только в 18 лет, когда пройдет переходный возраст.

«Специалисты сами не знают, что ждет мою дочь, так как это редкое заболевание. По всему миру не особо изучена эта болезнь, и как она себя поведет, никто не знает. Может, потихонечку Лиза на своих ножках до старости проживет, а может, хрустнет так, что мы сядем в инвалидное кресло», – рассказала мама.

Сейчас семья старается делать все возможное, чтобы самочувствие Лизы улучшилось, а для этого в срочном порядке ей необходимы корсет и коляска, чтобы перелеты для матери и дочки не были такой сильной мукой.

Помочь можно, скинув средства на карту Сбербанка: 639002609047942454 (Анна Александровна Т.) или по телефону 8-968-27-30-510 (привязан к карте).

Мама Лизы прислала в редакцию стихотворение, которое они сочинили с дочкой. Оно о том, какой бы была жизнь, если бы у девочки была желаемая коляска.

Если б у меня была коляска Caterwil Lite!

О чём бы я еще могла мечтать?

Она б меня везде сопровождала,

Как верный друг, смогла б помочь и поддержать.

И в трудный час, и в трудную минуту смогла б довериться, конечно, только ей!

Поймите ради бога, люди, мечты об этом не существует ничего страшней.

Я каждый день тихонечко мечтаю бывать на улице и познавать весь мир.

Я еще много так всего не понимаю.

Коляска станет в жизни ориентир.

Я знаю, что настанет время,

Когда нам станет проще с этим жить

Сейчас у нас одна проблема,

Передвижение необходимо упростить.

Я верю, буду до конца мечтать!

Передо мной откроются все двери.

И я уверена, с коляской Caterwil Lite

Смогу я в доброту людей поверить.



