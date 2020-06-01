Лизе Труновой приобрели коляску и корсет Шено

Постоянные наши читатели помнят Лизу Трунову. Девочка родилась в Динской, но живет в Ставропольском крае.

"РВС" с неравнодушными людьми помогали собирать девочке деньги для приобретения корсета Шено и легкой инвалидной коляски.

У Лизы редкое генетическое заболевание – множественная эпифизарная дисплазия. Она перенесла уже не одну операцию и регулярно проходит курсы реабилитации.

Недавно мы рассказали, что сбор для Лизы закрыт. Коляску Лизе оплатил добрый мужчина из их города.

На днях тетя девочки поделилась последними новостями:

"Добрый день, наши помощники и волшебники, Лизонька уже на лечении. Ей изготовили корсет Шено, а коляска уже дома ждет нашу малышку. Очень нелегко ей там. Мама рассказывает, что много процедур, которые даже морально тяжело вынести, но наша девочка терпит и держится. Всем большое спасибо".

Подробную историю можно почитать в ранее опубликованных материалах:







