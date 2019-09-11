Лобовое столкновение машин по дороге в Пластуновскую

Сегодня, 11 сентября, примерно в 18 часов вечера, по дороге из Динской в Пластуновскую неподалеку от ЦРБ произошло лобовое столкновенипе двух легковых автомобилей.

Место аварии было закрыто для проезда. Водителям приходилось разворачиваться и выбирать другой путь.

В результате аварии пострадал водитель отечественного авто. По словаем его родственницы, приехавшей на место происшествия, его доставили в ЦРБ. Он был в сознании.

Сотрудники ГИБДД, работавшие на месте происшествия, прокомментировали журналисту "РВС", что в результате ДТП все живы, один пострадавший госпитализирован.

Примерно в 18.35 проезд на данном участке был открыт.

Причины аварии устанавливаются.



