Лобовое столкновение по дороге в Пластуновскую. Итог: 5 пострадавших

28 октября примерно в 17.00 на автодороге «ст. Динская – ст. Пластуновская» снова произошло ДТП.

Напомним, почти два месяца назад мы писали о лобовом столкновении автомобилей за Динской ЦРБ по дороге в Пластуновскую.

«Стояла на светофоре. Увидела, как две полицейские машины ехали с мигалками со стороны Пластуновской», – рассказала одна из очевидцев в социальных сетях «РВС».

«Скажите, пожалуйста, почему не пропускают в ЦРБ, дорога перекрыта от светофора до “Ферганы”?», – начали спрашивать многие.

Позже местные уже сами стали сообщать о «жуткой» аварии.

Сегодня стали известны официальные сведения от Госавтоинспекции Динского района.

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля «Ниссан-ИКС-Трейл» ехал со стороны ст. Пластуновской в сторону ст. Динской. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной «Киа-Сид».

В результате ДТП пострадали 5 человек, двое из которых несовершеннолетние пассажиры 13 и 8 лет. Водитель и дети авто «Киа-Сид», водитель и пассажир «Ниссана» получили травмы различной степени тяжести, доставлены и госпитализированы в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Помните о важности соблюдения правил дорожного движения. Необходимо четко следовать требованиям дорожных знаков и дорожной разметки. Соблюдайте скоростной режим, помните, что от ваших действий зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Будьте внимательны и осторожны», – напоминает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.