Ложная новость о штрафах водителям рассылается в чатах Динского района

В чатах Динского района рассылают новость о том, что нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч отменился с 6 июня. Якобы теперь водителям будет приходить штраф при нарушении положенного скоростного режима даже на 1 км/ч.

Подача сообщения оформлена в виде цитаты начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова.

«Черников: “Не будем жалеть водителей, отменяем нештрафуемые 20 км/ч. Новый закон вступит в силу с 6 июня”», – такой заголовок у рассылаемого скриншота.

В содержании новости говорится о том, что Михаил Черников «провел очередную пресс-конференцию, в которой обсуждалась одна из самых неожиданных тем».

«Не будем жалеть водителей, решение принято окончательно, отменяет нештрафуемые 20 км/ч. Закон был согласован всеми депутатами единогласно!» – приводится цитата начальника.

В рассылке дан и пример: «если на знаке 60, то при 61 уже прилетит штраф».

Чтобы проверить сведения, журналист обратилась в Госавтоинспекцию Динского района.

В пресс-службе сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

Там добавили, что эти рассылаемые материалы оперативно удаляются из интернет-порталов.

«На данный момент заблокировано более 50 таких публикаций и свыше 15 каналов», – рассказали в госучреждении.

Госавтоинспекция призывает граждан скептически относиться к подобным информационным «вбросам» и не поддаваться на провокации.

Официальные сведения размещаются на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на интернет-портале правовой информации.



