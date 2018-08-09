Лучшая среди худших? или Так ли плохо жить в России?

Лучшая среди худших? или Так ли плохо жить в России?
Зато девушки у нас красивые.

Лучшая среди худших? или Так ли плохо жить в России?

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1 час назад В какой стране хорошо житьГазета РВСНовостиРейтинг странРейтинг стран мира по уровню жизни за 2017-2018 годыРоссийская ФедерацияРоссияРФСамые развитые страны мира

Составлен рейтинг стран мира по уровню жизни за 2017-2018 годы. В нем оказались 142 государства.

Ранжирование мест проводилось на основе показателей следующих критериев:

  • качество образования и культуры;
  • рождаемость, смертность и продолжительность жизни;
  • санитарно-гигиеническая обстановка;
  • количество потребляемого продовольствия;
  • рекреационная система;
  • жилищные условия;
  • уровень занятости, условия труда;
  • баланс доходов и расходов;
  • цены для потребителей;
  • состояние транспортной инфраструктуры;
  • уровень социального обеспечения;
  • права и свободы людей.

Тройку лидеров составили Норвегия, Швейцария и Канада. Последние, например, работают не много — 1702 часа в год.

А вот Швейцария имеет высокую продолжительность жизни — в среднем 83 года.

Самой безопасной страной в мире признана Исландия. Сингапур же является наиболее развитым по экономическим показателям.

Лучшая страна для ведения предпринимательской деятельности и частного бизнеса — Дания.

Но вернемся к нашей стране. Россия оказалась на 61 месте из 142. Да, показатели далеки от идеала. Но стоит отметить высокий уровень образования в РФ — 26 место среди всех стран.

По сравнению с 2016 годом наша страна поднялась в рейтинге на 34 пункта. Тогда она была 95-й (из 149 стран).

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