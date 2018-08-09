Лучшая среди худших? или Так ли плохо жить в России?
Составлен рейтинг стран мира по уровню жизни за 2017-2018 годы. В нем оказались 142 государства.
Ранжирование мест проводилось на основе показателей следующих критериев:
- качество образования и культуры;
- рождаемость, смертность и продолжительность жизни;
- санитарно-гигиеническая обстановка;
- количество потребляемого продовольствия;
- рекреационная система;
- жилищные условия;
- уровень занятости, условия труда;
- баланс доходов и расходов;
- цены для потребителей;
- состояние транспортной инфраструктуры;
- уровень социального обеспечения;
- права и свободы людей.
Тройку лидеров составили Норвегия, Швейцария и Канада. Последние, например, работают не много — 1702 часа в год.
А вот Швейцария имеет высокую продолжительность жизни — в среднем 83 года.
Самой безопасной страной в мире признана Исландия. Сингапур же является наиболее развитым по экономическим показателям.
Лучшая страна для ведения предпринимательской деятельности и частного бизнеса — Дания.
Но вернемся к нашей стране. Россия оказалась на 61 месте из 142. Да, показатели далеки от идеала. Но стоит отметить высокий уровень образования в РФ — 26 место среди всех стран.
По сравнению с 2016 годом наша страна поднялась в рейтинге на 34 пункта. Тогда она была 95-й (из 149 стран).
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