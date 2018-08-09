Лучшая среди худших? или Так ли плохо жить в России?

Составлен рейтинг стран мира по уровню жизни за 2017-2018 годы. В нем оказались 142 государства.

Ранжирование мест проводилось на основе показателей следующих критериев:

качество образования и культуры;

рождаемость, смертность и продолжительность жизни;

санитарно-гигиеническая обстановка;

количество потребляемого продовольствия;

рекреационная система;

жилищные условия;

уровень занятости, условия труда;

баланс доходов и расходов;

цены для потребителей;

состояние транспортной инфраструктуры;

уровень социального обеспечения;

права и свободы людей.

Тройку лидеров составили Норвегия, Швейцария и Канада. Последние, например, работают не много — 1702 часа в год.

А вот Швейцария имеет высокую продолжительность жизни — в среднем 83 года.

Самой безопасной страной в мире признана Исландия. Сингапур же является наиболее развитым по экономическим показателям.

Лучшая страна для ведения предпринимательской деятельности и частного бизнеса — Дания.

Но вернемся к нашей стране. Россия оказалась на 61 месте из 142. Да, показатели далеки от идеала. Но стоит отметить высокий уровень образования в РФ — 26 место среди всех стран.

По сравнению с 2016 годом наша страна поднялась в рейтинге на 34 пункта. Тогда она была 95-й (из 149 стран).